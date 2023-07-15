理解抑郁，有效应对抑郁困扰

新华网北京7月13日电（刘映）近日，抑郁症引发社会广泛关注。长时间开心不起来可能患抑郁症，可看上去开心的人也可能患抑郁症。抑郁症到底是什么，抑郁情绪与抑郁症有何不同？首都医科大学附属北京安定医院主任医师、国家精神心理疾病临床医学研究中心办公室主任冯媛近日接受新华网专访，详解抑郁症的特点、核心症状以及常见的认知误区，帮助大家更好地理解抑郁，有效应对抑郁困扰。

“抑郁症是一种以显著而持久的心境低落为主要临床特征的精神疾病，患者可以表现为情绪消沉、闷闷不乐、悲痛欲绝、悲观厌世等。”冯媛说，抑郁症的核心症状包括情绪低落，兴趣和愉快感丧失，活动减少及精力降低。此外，还有思维联想速度减慢，反应迟钝，回避社交等表现。其他常见症状还包括注意能力的降低，自我评价和自信降低，自罪观念和无价值感，认为前途暗淡悲观，有自伤或自杀的观念或行为，睡眠障碍以及食欲下降等。

网上“自助”测抑郁症，不可作为诊断依据

近年来，随着经济和社会的快速发展，人们的生活节奏、工作压力都在明显加大，民众心理健康问题日益凸显。

那么，长期心情压抑容易得抑郁症吗？抑郁情绪与抑郁症有何不同，什么情况下需要去看医生？

冯媛表示，抑郁是一种负性情绪，常会有厌恶、痛苦、羞愧、自卑的表现，是许多人都体验过的情绪，也是一种正常而自然的心理现象。抑郁症，则属于疾病范畴。长期心情压抑在一些特殊时间，随着严重程度的增加，可能会转变成抑郁症。这种低落的抑郁情绪在表现形式，持续时间，严重程度达到一定程度，比如出现自杀观念，症状影响社会功能，无法学习或者工作了，就一定要及时就医。由专业医生进行进一步的评估及诊断，给予相应的药物、心理乃至物理治疗等。

针对目前网上兴起的各种关于抑郁症的自测量表，可以作为诊断依据吗？

冯媛表示，抑郁症自测通常指使用抑郁自评量表进行抑郁症的筛查，可以初步估计测试者为抑郁症的可能性大小，但抑郁症诊断需要综合多方面的情况，包括社会心理因素、临床表现、精神检查、量表得分、实验室检查结果、影像学检查结果等，只有专业的精神科医生才能做出比较可靠的抑郁症诊断。

抑郁症能治愈吗？治好了还需不需要服药？这是患者最为关注的问题。

“公众对抑郁症的认知是持续在提高的，但仍然有一些误区。其实抑郁症通过规范化的治疗可达到症状完全或部分缓解，但仍具有较高的复发率。”冯媛说，目前主要的治疗方式是药物治疗，通过服用抗抑郁药物缓解症状。心理治疗方面，如认知行为疗法、精神分析等。对于病情严重的患者（有严重的自杀企图或行为、精神病性症状等），通过无抽搐电痉挛治疗（MECT）有较好的效果，具体应有医生评估后制定治疗方案。需要注意的是，抑郁症治疗实现临床痊愈了，仍需要维持治疗一段时间，以减少其复发。

身边人出现抑郁症倾向，鼓励其寻求专业帮助

中国精神卫生调查显示，目前我国患抑郁症人数超过9000万，每年大约有28万人自杀，其中约40%患有抑郁症。

近年来，党中央、国务院高度重视精神卫生和心理健康工作，发布了一系列重大政策和文件。《“健康中国2030”规划纲要》提出，“加强心理健康服务体系建设和规范化管理。加大全民心理健康科普宣传力度，提升心理健康素养。加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理行为问题的干预，加大对重点人群心理问题早期发现和及时干预力度。”《健康中国行动(2019—2030年)》提出了15个行动项目，其中一个行动就是心理健康促进行动。

冯媛表示，抑郁症患病率高、危害大，是我国重点攻关的关键病种之一。在中国脑计划项目中也将抑郁症作为重点疾病进行科学研究。近些年，随着人工智能技术、脑机接口技术的发展，抑郁症的精准识别、客观评估、精准神经调控、新型抗抑郁药等方面的研究也取得了较大进展。例如利用优化的机器学习算法构建早期预警、疗效预测模型，将定量神经生物学指标与疾病症状结合，实现个体化诊疗和人工智能辅助诊疗模式。

对于公众来说，如何更好地理解抑郁，有效应对抑郁困扰？

随着社会竞争压力加大、生活节奏加快，人们的抑郁情绪有增加的趋势。但是有抑郁情绪，并不意味着就一定会得抑郁症。

“抑郁症患者更需要的是关心和理解。”冯媛说，科学认识抑郁症，可以减少对抑郁症的误解。当身边有人出现抑郁症倾向时，不要冒然做出判断或诊来做。心理治疗和社会支持系统对抑郁症的防治非常重要，家人、朋友的支持和陪伴，可以缓解患者过重的心理负担和压力，让他们不再讳疾忌医；为他们创造温馨有爱的环境，帮助他们有勇气面对生活，走出抑郁“阴霾”。