胃癌几乎都是吃出来的？预防胃癌，4多3少指什么？

(人民日报健康号消化内科支医生)胃癌是一种常见的恶性肿瘤性疾病，其高发率和严重危害让人忧心不已。很多人都听说过“胃癌几乎都是吃出来的”，这句话在某种程度上的确有一定的道理。而为了预防胃癌，我们要尽量做到4多3少。那么，胃癌的发生除了吃还有哪些致病因素?所谓的4多3少预防法究竟是指什么?今天将为大家一一解答，不妨一起看下去！

一、胃癌的危险因素

胃癌是由多种复杂原因引起的，饮食习惯被认为是最主要的导致胃癌的因素之一。现代生活节奏普遍加快，人们常常忽视了健康饮食的重要性，导致了饮食结构失衡，进而增加了胃癌的发生风险。

但是，说胃癌几乎都是吃出来的，却显得有点片面化，因为胃癌的发生还与家族基因遗传、生活方式、幽门螺杆菌感染以及环境等多种因素有关系，饮食只是其中的一方面，并非绝对。

二、4多指什么

1、多吃新鲜蔬菜水果

新鲜蔬菜水果是人体健康所必需的营养来源，同时也有助于预防胃癌。主要是因为新鲜蔬菜水果中含有较多的膳食纤维、多种维生素和微量元素等有益成分，对促进肠道蠕动、增强免疫力、减少炎症反应等有帮助，从而降低患胃癌的风险。建议每天摄入500克以上的新鲜蔬菜水果，尽量多选择不同的蔬菜水果，以充分摄取各种营养素。

2、多吃全谷类食物

在燕麦、玉米、糙米等全谷类食物中，含有丰富的膳食纤维、微量元素和维生素，经常食用有助于降低患胃癌的风险。相比之下，精制谷物，比如白米、白面等，则含有较高的糖分和较低的膳食纤维，容易引起肠道炎症反应，增加患胃癌的风险。建议每天摄入适量的全谷类食物，如早餐可选择吃燕麦粥或者玉米粥等，主食可选择吃糙米饭或者全麦面包等。

3、多吃发酵食品

在酸奶、泡菜以及酱油等常见的发酵食品中，含有较多的乳酸和益生菌成分，摄入这类食品有助于改善肠道菌群失衡、提高免疫力和抵抗力，从而减少发生胃癌的概率。建议每天适量摄入发酵食品，但要注意选择正规厂家生产、符合食品安全标准的发酵食品。

4、多进行运动

多进行散步、跑步、骑单车、游泳或者打球等运动，有利于放松身心，保持健康体重，从而预防胃癌的发生。

三、3少指什么

1、少吃腌制食品

在咸鱼、腌菜、腊肉等食物中，含有大量的亚硝酸盐，而亚硝酸盐容易引发胃部炎症反应和癌变。此外，腌制食品中的亚硝酸盐还可能转化成亚硝胺等致癌物质，进一步增加胃癌的发病风险。所以平时还是少吃或者直接不吃腌制食品，尽量选择新鲜、未经过加工的食品为好。

2、少吃高脂肪食品

有些人酷爱肥肉、奶油、炸鸡等食品，却不知它们含有较多的脂肪和热量，易引发体重增加的问题，进而导致胃癌的发生率变高。高脂肪食品还会促进肠道内有害菌群的生长繁殖，进一步加剧肠道炎症反应和癌变。建议日常生活中减少或者避免食用高脂肪食品，选择脂肪、热量含量较低的食品。

3、少抽烟喝酒

抽烟喝酒属于不良习惯，容易刺激机体，增加胃癌的发生风险，因此，少抽烟喝酒也是预防胃癌的措施。

预防胃癌也要从饮食方面入手，做到以上4多3少，同时保持规律的饮食习惯，有效地降低患胃癌的风险，维持身体健康。