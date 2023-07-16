高温三连击！别忘了给眼睛做“防晒”

连日来，北京持续晴热天气，历史上首次出现40℃三连击。阳光晒得睁不开眼，高指数的紫外线会给人体带来很多危害，除了我们常说的对皮肤的伤害，紫外线同样会损伤眼睛，比如出现睑裂斑、翼状胬肉、白内障早发，甚至一些眼底疾病。

眼睛无法涂抹防晒霜。为了避免太阳的直射伤害，墨镜则不失为一个好的选择，如何正确挑选和佩戴墨镜呢？

背景知识：

紫外线可以分为UVA（波长315～380纳米，长波）、UVB（波长280～315纳米，中波）、UVC（波长200～280纳米，短波）3种。其中，UVA的致癌性最强，晒红及晒伤能力比UVB强得多，UVC则一般会被臭氧层阻隔。

什么时候需要佩戴墨镜？

很多朋友认为只有阳光直晒的时候需要佩戴墨镜，但真实情况却非如此。如前所述，我们主要是防止紫外线的损伤，而在阴天，紫外线尤其是UVA的强度并不比晴天时少，如果我们长时间在户外活动，同样会对眼睛造成损伤。

小窍门：手机的天气软件中会显示紫外线指数，可以在出行前进行查询，若该指数“很强”或超过“3”，应戴好墨镜再出门。

长时间佩戴墨镜是否有伤害？

目前并无研究报道长时间佩戴墨镜会给人体带来伤害。但不建议在暗处或在室内佩戴墨镜，可能会由于光线的下降导致视力的下降。另外，在开车行径隧道时要当心一过性的光线变化。

佩戴墨镜，对儿童和老年人有何不同？

一定强度的光照对于儿童时期的近视增长是有抑制作用的，如果室外紫外线强度并不是很高，儿童可以选择不佩戴墨镜，可多多接受自然光照。而对于成年人和老年人来说，应根据紫外线指数，及时佩戴墨镜，避免紫外线照射，从而起到保护眼睛的作用。

如何选择墨镜？

建议购买商品标签上标有100%UV（阻挡所有紫外线）或者UV400（阻挡400nm波长以下的紫外线）的墨镜，这两种可以阻挡到危害最大的紫外线UVA。

作者：北京积水潭医院眼科 邓凯鑫

文字整理：光明网记者 李然