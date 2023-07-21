国家药监局提醒：不建议儿童使用染发、烫发化妆品

人民网北京7月21日电 （记者孙红丽）当下，一些家长为了追求时尚或舞台表演效果，给孩子染发、烫发来美化形象。但是，对于儿童而言，使用染发、烫发化妆品会带来一定的安全风险。国家药监局网站今天发布提示，爱美有度，安全用妆，不建议儿童使用染发、烫发化妆品。

国家药监局强调，染发、烫发化妆品属于安全风险较高的特殊化妆品。染发化妆品的主要功效成分是染发剂，烫发化妆品的主要功效成分是烫发剂，在我国采取较为严格的管理。在《化妆品安全技术规范》中，现收录有间苯二酚等70余种准用染发剂，巯基乙酸等常用烫发剂收录于限用组分列表中，均有明确的使用限制要求。

“儿童生理特点决定了染发、烫发化妆品不适合儿童使用。”国家药监局指出，儿童皮肤对外界刺激耐受能力弱，对外来物质敏感，使用化妆品后可能会出现皮肤干燥、泛红、瘙痒等问题。且儿童尚处于生长发育关键阶段，各类风险因素可能对其造成更多潜在的不良影响。

此外，儿童化妆品是指适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。染发、烫发化妆品不属于儿童化妆品的范畴，不建议儿童使用染发、烫发化妆品。

国家药监局还提醒，因为个体差异、使用不当等原因，化妆品可能会引起不良反应，例如：由致敏物或刺激物导致的“接触性皮炎”。部分染发剂如：对苯二胺等，是已知较为常见的致敏原。由于儿童本身生理特征与成人存在差异，加之认知能力不足，更易出现忽视警示事项、误用产品或不慎入眼、入口等情形，引发严重化妆品不良反应的可能性更高。