免疫力下滑？中医药未病先防 增强“正气”办法多

“免疫力是机体抵御病原微生物侵袭及抵抗多种疾病的能力。免疫力下降时，人体更容易受到病毒、细菌等的侵害。”近日，中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升在做客人民健康“中医有良‘方’”系列科普栏目时，围绕人体免疫力调节相关话题进行了分享交流。

在当前社会生活节奏不断加快的环境下，很多人会出现乏力、紧张焦虑、失眠多梦，以及隔三差五就感冒、发烧、咽喉不适……这正是免疫力“走下坡路”的表现。“免疫力是身体的一道防线，是抵抗疾病的‘卫士’。”齐文升介绍说，正常情况下，免疫力能保证人体不受外界病原微生物的侵害，而当这种防御功能降低后，各种病原微生物就很容易侵入体内，进而引发诸如带状疱疹、上呼吸道感染、过敏性鼻炎等病毒感染性疾病，甚至高血压、糖尿病、痛风、胃肠炎等慢性疾病。

在提升免疫力、防治疾病方面，中医药具有特色优势。“中医强调人体的阴阳平衡，阴阳平衡就是指免疫力‘好’的状态。治疗免疫力下降的患者，中医重点着手于阴阳平衡的调整。”齐文升解释说，在中医理论中，将维持人体机能活动及抵抗、清除各种有害因素的作用都归于“正气”，正气“足”则免疫力“好”。中医认为免疫力是调出来的，不是补出来的，上火了就需要泻火，有虚才能补，只有阴阳平衡了才是正气存内的状态，阴阳平衡很重要。

日常生活中，如何做到阴阳平衡，正气存内？对此，齐文升给出了“中医方案”：要适当地进行有氧运动，均衡饮食，保障充足的睡眠，避免焦虑、紧张等负面情绪的影响，保持心态平衡。当然，如果经过上述生活起居的调理，还有不适的感觉，建议适当做一些药物调理。

齐文升认为，气血不足也会影响人体免疫力，气血是人体正气的物质基础。比如，气血两亏、气血瘀滞、气血不调，进而导致乏力、心慌、精神疲惫、睡眠问题等，一般情况下，临床会结合患者的舌象和脉象进行综合判断，如果患者出现了失眠、心悸、脱发或者精神状态差等症状，同时，舌象是淡的，脉象是弱的，便可确诊为气血亏虚。“如果是气血两亏，临床建议患者服用一些补气养血的药物，比如常见的复方阿胶浆等中成药，调和气血，提升精气神，帮助人体免疫力恢复至正常状态。”齐文升说。

结合多年的免疫力调节临床经验，齐文升直言，随着年龄的增长，免疫功能减退，很多老人有基础疾病，是传染病的易感人群和高危易发人群。“老年人整体机能会伴随时间下降，从而导致免疫力下降，更容易感染病毒、细菌”。为帮助老年群体增强免疫力，减少患病风险，齐文升建议：老年群体可以在每天早、晚天气比较凉爽的时间段，适当进行户外运动，可以选择散步、太极拳、八段锦等运动方式。另外，要避免去人员过多或者环境密闭的地方，防止交叉感染。（赵晓彤）