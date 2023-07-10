对于人类来说，多热才算“太热”？

科技日报讯 （记者张佳欣）7月4日，地球记录到了有史以来最热的一天。那么，人类可安全容忍的温度极限是多少？6日，英国罗汉普顿大学研究团队报告称，人类存在一个上限临界温度（UCT），可能在40℃—50℃之间。了解导致新陈代谢率增加的温度值，以及不同个体温度如何变化，可能对工作、运动、旅游等都具有重要指导意义。这项研究是他们此前发表在《生理报告》杂志上的研究工作的延续。

研究发现，当人们暴露在40℃—50℃之间的环境中时，静息代谢率可能会更高。静息代谢率是衡量人体消耗多少能量才能保持身体功能正常运转的指标，简而言之，就是在静止状态下消耗的最小能量。

研究团队之前开展的实验表明，当人们暴露于至少40℃的温度时，其静息代谢率会上升。在40℃和25%湿度下，参与者的代谢率与基线（所谓正常水平）相比平均增加了35%。在50℃和50%湿度下，人们的核心温度平均上升1℃，新陈代谢率与基线相比增加了48%，心率上升了64%。

研究人员表示，这意味着，环境越热，人的身体越要努力地工作才能保持正常功能的运转。

在6日公布的最新实验中，研究人员使用超声心动图或心脏超声波来检查24名参与者在50℃和25%湿度下的心脏活动。结果发现，女性的心率平均比男性增加得更多。这可能表明女性身体在散除多余热量方面效率不高。