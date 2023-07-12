真性近视不可逆转 5种防控模式教你早预防

伴随着暑假的到来，不少孩子又将迎来近视度数飞涨的时期。如何帮助孩子预防近视，或者减缓近视度数的进展，是众多家长关心的问题。

北京大学人民医院眼视光中心主任医师王凯表示，一般来说，青少年儿童在刚出生时都是远视眼。幼儿园阶段，一般会有正1.50-正2.00左右的远视储备。由于近距离用眼强度增加，会导致远视储备消失速度过快，使得在后续发育过程中逐渐向近视眼过渡。

“绝大多数青少年的真性近视是不可逆转的。所以市面任何宣称可以逆转近视，或者让近视大幅度回退的偏方，都不可相信。”王凯说。

那么，还有哪些因素会导致近视？全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽表示，近视眼不是一个疾病，而是一类疾病的总称。遗传因素、环境因素、疾病因素等都可以导致近视眼。

杨智宽强调，每个孩子近视眼发生的原因，可能是不一样的，因此防控手段也要因人而异。在近视的防控中，提倡从五个方面发力：

第一是预防。对近视发生的环境因素进行实时干预，可以有效降低近视眼的发生。提倡“一增一减”，增加户外活动，减少持续近距离用眼时间。

第二是预测。根据孩子的遗传背景、双眼视功能、远视储备以及用眼负荷，对孩子近视的发生、发展进行基本预测。

第三是流程管控。要做到科学的、跟国际接轨的标准化流程，同时强调因人而异的个性化流程。

第四是平台。依靠大数据、研究、教育以及公益基金的平台来指导。

第五是家长。呼吁广大家长，既不要做漠不关心的家长，也不要做病急乱投医、过分忧虑的的家长，正确的选择是到正规医疗机构，进行科学近视眼防控。