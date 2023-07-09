近日，关于人造甜味剂之一的阿斯巴甜可能致癌的话题冲上热搜，引发公众广泛关注。阿斯巴甜到底安不安全？消费者能否继续开怀畅饮无糖饮料？

记者注意到，对于阿斯巴甜的安全性，国际上多个健康组织和监管机构，包括美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲食品安全局（EFSA）、世界卫生组织（WHO）的食品添加剂委员会（JECFA）等，都对其进行了广泛评估和研究，均认可阿斯巴甜在合理范围内使用的安全性。

据了解，阿斯巴甜是一种非碳水化合物类的人造甜味剂，其热量为蔗糖的1/200。因为热量低、甜度高的优势，其在饮料、食品中应用较多，比如常见的无糖可乐、口香糖等。

除了阿斯巴甜，很多甜味剂都被应用于食品行业。资料显示，甜味剂按照营养价值可分为营养性甜味剂和非营养性甜味剂。低热量的糖和糖醇是含有热量的糖和糖的衍生物，均属于营养性甜味剂的范畴。例如常见的赤藓糖醇、麦芽糖醇、木糖醇、山梨糖醇等。非营养性甜味剂又可分为人工甜味剂，如阿斯巴甜、三氯蔗糖、糖精、甜蜜素，以及天然甜味剂，如甜菊糖苷、罗汉果苷。

关于“阿斯巴甜可能致癌”的话题持续发酵，很多人都质疑含阿斯巴甜的食品到底还能不能吃？中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长吴佳表示，按照目前的法规要求，阿斯巴甜在合理范围内可以被应用于食品加工。其实，国际癌症研究机构（IARC）评定的一级致癌物还有酒精、槟榔、香肠、火腿、熏肉等常见食物。她认为，消费者无须过度恐慌，在日常饮食中注意合理搭配，不要过分依赖甜味剂饮料。

科信食品与健康信息交流中心副主任阮光锋表示，IARC发布的致癌性分级不等于致癌强度。IARC致癌分级依据是致癌证据的确凿程度，和致癌强度或对人类的实际威胁程度没有必然联系。“消费者可以关注相关确定内容正式公布之后，其他国际食品安全监管机构的回复。”阮光锋建议。

如今，为了在大快朵颐的同时不增加身体负担，越来越多的消费者开始热衷于无糖食品，其中就包括各类无糖饮料。今年5月份，世界卫生组织发布了一项关于非糖甜味剂的新指南，建议不要使用非糖甜味剂来控制体重，同时强调有低确定性证据表明长期使用非糖甜味剂（NSS）可能会产生潜在的不良影响。

有业内专家表示，虽然关于阿斯巴甜可能致癌的说法目前尚未有定论，更全面的审查正在进行。但“无限畅饮”无糖饮料的行为实不可取。

“很多具有甜味的无糖饮料，往往是添加了非糖甜味剂。尽管没有摄入糖类，但这些非糖甜味剂也会对体重控制、肥胖等有一定影响，不可以因为其不含糖而无所节制地饮用。”北京大学公共卫生学院教授马冠生说。（刘潇潇 韩 肖）