保持“柔性”心理，别让抑郁症缠身

近日，知名歌手李玟不幸去世。据其姐姐李思林微博消息，李玟在离世的数年前不幸患上抑郁症，前一段时间病情急转直下，7月2日在家中轻生，经医院团队努力抢救及治疗，最终返魂乏术。

此消息一出，世人哗然。因为，李玟一直给人展示着阳光和充满活力的形象，特别是经常嘴角上扬、面带微笑，仿佛很幸福的样子。抑郁症怎么会跟她沾边呢？真是太意外了。这让人们在震惊与悲痛之余，开始更多地关注到心理健康的议题。

那么，抑郁症的病因是什么？如何判断其症状？在治疗上有哪些有效的方法？带着相关问题，科技日报记者采访了清华大学玉泉医院精神卫生科主任医师刘破资教授和心理治疗师王晓文博士。

这种精神“感冒”给人类造成沉重负担

“抑郁症是一种精神类疾病，也被认为是精神病学中的‘感冒’。随着社会节奏不断加快，越来越多的人因面临过大的精神压力而导致被抑郁症缠身。这种疾病出现后，患者就会对生活失去信心，伴有心情低落、兴趣丧失和精力缺乏等症状。”刘破资说。

据世界卫生组织（WHO）统计，全球约10亿人正在遭受精神障碍困扰，每40秒就有一人因自杀而失去生命。中国精神卫生调查显示，我国成人抑郁障碍终生患病率为6.8%，其中抑郁症为3.4%，患抑郁症人数达约9500万。另据有关调查表明，如果以一年时间为单位，则每年患抑郁症的人数占10%，女性是男性的2倍。

“目前，抑郁症已经成了全球给人类造成沉重负担的第二位疾病。”刘破资表示，从临床上来看，抑郁症的症状大致包括9种：心境低落（情绪不良）、兴趣或愉悦感缺失、食欲或体重改变、睡眠障碍、疲劳或精力减退、神经认知功能障碍、精神运动性激越或迟滞、无价值感或过度内疚感及自杀意念和行为。

“造成这种状况的原因之一，是人们对抑郁症缺乏正常的认识，不能及时对出现抑郁状态的亲朋好友给予理解和支持。所以我们应高度重视这种疾病，如果发现自己或身边的人精神状态不好，应该及时向专业人士求助。”王晓文强调。

积极改变心态逐步疏通抑郁障碍

“其实，抑郁症出现和脑内多种神经递质紊乱有关。”刘破资说。

王晓文补充道：“需要注意的是，当生活遭受打击，如失恋或亲人突然离世等，往往会导致抑郁症发生。”

目前，在治疗抑郁症方面有哪些新的进展？刘破资表示，对于单相重性抑郁，药物治疗联合心理治疗效果最好。这也与美国精神科协会和英国国家卫生与保健评价研究院的实践指南一致，该指南更推荐心理治疗作为轻度抑郁患者的初始治疗。

在对抗抑郁症方面，不管是服药还是心理疏导，都需要一个长期的过程。那么，抗抑郁药与心理治疗哪个疗效更好些？“有证据显示，对于单相重性抑郁患者在治疗结束时，抗抑郁药与心理治疗的疗效通常相当。”刘破资介绍，心理治疗的一个优势是在急性期治疗后，获益通常持续且患者维持良好状态。而抗抑郁药的急性期治疗获益通常因停药而消失，也就是说，急性期使用抗抑郁药治疗后病情缓解且随后停药的患者中，复发很常见。

王晓文指出，易患抑郁症的人心理韧性弱，像一只玻璃杯一样易碎；而不易患抑郁症的人心理韧性强，更像一只塑料杯，掉在地上也可以弹起。后者往往能够保持“柔性”心理，对于精神压力或打击具有“吸收”能力。所以，大家平时要有意锻炼心理韧性，学会放松身心和积极正向思考，凡事“不较真”“不强求”。