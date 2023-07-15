普通人群是否易感？重点人群如何防范？专家解答猴痘热点问题

近期，全国多地接连监测发现猴痘病毒感染病例，猴痘病例有所增加。我国疾控机构高度重视，加强了入境人员、重点人群监测，医疗机构监测等，及时报告疫情，持续开展风险评估。

普通人群是否易感？重点人群如何防范？有哪些公众需要了解的猴痘防治科学知识？国家疾控局14日组织专家接受新华社记者采访，解答相关热点问题。

生活接触传播风险低

“猴痘病毒主要通过密切接触传播，特别是性接触传播。生活接触传播风险比较低，普通人群接触猴痘病毒机会很低。”中国疾控中心卫生应急中心副主任、研究员施国庆介绍，目前已排查发现性接触以外的其他密接人员300多人，没有发现感染者。

猴痘是由猴痘病毒感染所导致的人兽共患病毒性疾病，猴痘病毒主要通过破损的皮肤或黏膜进入人体。根据世界卫生组织报告，2022年5月份以来的猴痘疫情，感染人群基本是有男男性行为人群及他们的关联人群。

施国庆表示，从我国内地6月份报告调查的106例病例情况来看，101例为男男性行为人群，96例在发病前21天内有明确男男性接触史。目前猴痘疫情主要在高风险人群间通过性接触传播。通过广泛宣传普及防治知识，提高公众防护意识，及时有效采取预防措施，能极大程度减少感染风险，有效控制疫情扩散。

防控重在及时发现与隔离治疗

部分公众关心如何有效防控猴痘。对此，施国庆介绍，猴痘防控主要策略是加强宣传教育和综合干预，加强多渠道监测，特别是及时发现与隔离病人、追踪管理密切接触者。

专家表示，对于猴痘疑似病例和确诊病例，应及时转运至医疗机构进行隔离治疗，如临床症状明显好转，可转为居家隔离治疗。居家隔离治疗期间，单人单间居住，避免与家人皮肤或黏膜直接接触，做好污染物消毒，非必要不外出。

对于经疾控机构判定的密切接触者，虽不需要集中隔离，但要重点做好自我健康监测，期限为最后接触病例之日起21天。自我健康监测期间可正常生活与工作，须避免与他人发生性接触，避免捐献血液等。同时，坚持每天做好体温测量和症状监测，出现不适症状应当及时前往医疗机构就诊。

在预防措施方面，专家明确，猴痘疑似病例和确诊病例外出时须戴口罩；国内猴痘疫苗正在研发中，尚无可用于预防猴痘的疫苗；目前从境外回国不需要提供猴痘核酸阴性证明。

出现这些症状及时就医

“感染猴痘病毒后的主要症状为发热、皮疹、疱疹、淋巴结肿大，皮疹、疱疹可能会瘙痒。”北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾说，如果发现自身出现不明原因的发热、疱疹或淋巴结肿大，或是近期与类似患者有过密切接触，应及时就医并告知接诊医生接触史和暴露史。

李侗曾说，从临床情况看，大多数猴痘病例为轻型、普通型，是可以自愈的，需要住院治疗的比例约为6%。对于绝大多数免疫功能正常的人群，感染后可获得较持久免疫力，通常不会再次感染。

在治疗方面，治疗方法主要为对症支持治疗和防治继发感染。如发烧时，使用退热药物，多补充液体；痘疱疹破裂后，用碘伏、酒精等擦拭消毒，防止继发感染。如果没有继发细菌感染，疱疹多数可痊愈，但疱疹较大、较深的，若就医治疗不及时会留下疤痕。