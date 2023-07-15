减肥人“减”出上市公司，但赚钱比减肥还难

中新网7月15日电 (中新财经记者 左宇坤)“早餐：鸡蛋清；午餐：鸡蛋黄；晚餐：鸡蛋妈。”

“早餐：沙拉；午餐：沙拉；晚餐：把能吃的都给我杀啦。”

互联网上近来流行的几个段子，在减肥人士中可谓相当有共鸣。但减肥人常有，靠减肥赚钱却并不简单。

就像近日，三度闯关IPO的运动科技公司Keep终于如愿登陆港交所挂牌上市。但风光敲钟的背后，却难掩它略显辛酸的账本。

一波三折的上市之路

7月12日，有着“运动科技第一股”之称的Keep正式在港交所挂牌上市，发行价最终定于28.92港元，以此计算市值超过152亿港元。挂牌首日，Keep最高涨至32港元，盘中涨幅超10%，最终收报29港元。

Keep创始人、CEO王宁表示：“从今天起，Keep成为了一家公众公司，我们将继续坚守我们的使命——让世界动起来，站在一个更广阔的舞台，迎接更多新的挑战。”对于敲钟现场的照片，还有网友笑称：“Keep高管的身材管理都还不错，算是为自己代言了。”

如果回到2014年的夏天，还在北京信息科技大学读书的王宁，也在进行着严格的身材管理。即将毕业的他因为身材问题而失恋，用了将近六个月的时间，一口气减肥50斤。这段特殊的经历，让王宁萌生了在运动健身领域创业的想法。

毕业后，王宁在同年9月创立了Keep，公司的名字来源于他在减肥过程中总结出的最重要成功因素——坚持，也因此有了“Keep诞生于一场失恋”的说法。

在冲击IPO的过程中，Keep也将坚持的精神贯穿始终。2022年2月和9月，Keep曾先后两次向港交所递表，但均未通过聆讯。直至今年3月，第三次提交的申请书才顺利通过。

招股书显示，Keep是国内运动科技赛道规模最大、营收最多的公司，在国内有3亿注册用户和3640万活跃用户，在iOS中国区健康医美类目排名第一。

痼疾难消，目前仍未盈利

短短一年多时间内“三闯港交所”，可见Keep上市心切。Keep到底在急什么？或许可以从它此次上市成功的另一层意义说起——在成为港股“运动科技第一股”的同时，Keep也推开了中国互联网初创企业时隔两年后赴港上市的大门。

过去两年，港股互联网公司普遍回调，无论是二级市场还是一级市场，都对互联网模式创新的故事少了些兴致。外部环境的收缩难免会对企业的估值产生不利影响。

和同期或早期的互联网大佬相比，王宁的背景也显得有些单薄。在长远发展的过程中，想要获得资本的持续青睐，必须要拿出够硬的产品和够强的技术。

这也便走向了互联网企业的一个通病，便是“烧钱快”，自身造血能力不足。这点投射到Keep身上也不可避免，业内分析认为，这也是Keep在2021年底刚完成F轮融资后，第二年初就急于上市的原因之一。

在第三方研究机构透镜公司创始人况玉清看来，Keep的商业模式并不符合当下资本市场的喜好，其上市后一度破发并不意外。但即使如此，Keep也需要上市。

“不上市的话钱会花光，以后也会越来越难。”况玉清认为。上市之后，Keep有了募集资金的新渠道，能在盈利之前创造更高的安全边界。此外，作为第一家上市的运动科技公司，品牌效应会放大。

王宁不止一次表示，想要将Keep打造成为数字化赛道中的耐克。但如今，盈利却仍然是摆在Keep面前的一个老大难。

招股书显示，2020-2022年，Keep的营业收入分别达到11.1亿元、16.2亿元和22.1亿元，但与之对应的是，经调整后的净亏损分别为1.06亿元、8.27亿元和6.67亿元。

持续亏损的背后，营销费用过高是关键原因。同样在这三年间，Keep销售及营销开支为3.02亿元、9.56亿元、6.46亿元，分别占到营业收入的27.3%、59%和29.2%，但研发开支的占比却只有15.2%、22.0%及24.3% 。