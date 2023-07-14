“人民好医生”客户端入选中国记协“媒体+”创新案例库首批案例

7月12日，2023年中国新媒体大会在湖南长沙举行，中国记协“媒体+”创新案例库首批上线案例揭晓。“人民好医生”客户端等15个案例入选“媒体+”创新案例库首批上线案例。

中国记协党组成员、书记处书记吴兢在大会上指出，探讨“媒体+”，就是要打造汇聚资源、对接需求、赋能治理的服务型全媒体，来一场媒体与党政部门、人民群众的“三向奔赴”，让“融服务”创造“新价值”。

本次案例征集活动由中国记协新媒体专业委员会组织开展，旨在进一步推动主流媒体积极探索“新闻+政务服务商务”新模式、参与社会治理和民生服务，构建主流舆论新格局，助力国家治理现代化。

“人民好医生”客户端于2016年12月正式上线运行，是人民网旗下医疗健康综合服务平台。自上线以来，“人民好医生”客户端积极探索“新闻+政务服务商务”运营模式，致力于为广大用户提供医疗健康相关服务。“人民好医生”客户端分为大众端与专业端，大众端主要为用户提供名医直播、科普知识、智能自诊、视频咨询以及找医院、找医生等就医参考服务；专业端主要为医务工作者用户提供职业培训、专科能力提升、党建及管理培训、病例分享等服务。截至2023年6月末，“人民好医生”客户端总下载量已突破1.46亿，其中医务人员用户数近920万。