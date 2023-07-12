直播预告：哪种近视手术最好？

选择哪种近视手术最好，是每个近视患者都非常纠结的问题。很多人看到一些宣传和广告后，就来找医生打算进行某种手术。究竟，在各种近视手术中，有没有所谓最好的手术方式？如何选择手术方式？

7月13日10:00至11:00，北京大学第三医院眼科主任医师陈跃国、张钰两位教授做客人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端直播间，就近视手术方式选择等相关问题与网友们进行讲解与交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

陈跃国，北京大学第三医院眼科主任医师、教授。任中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会常务委员、中国医师协会眼视光学组委员、任中华眼科杂志等多种学术期刊编委。

擅长：屈光不正及屈光手术、青少年近视防控、眼表疾病等。

张钰，北京大学第三医院眼科主任医师，副教授，硕导，眼视光专科副主任。中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会委员，中国女医师协会视光学专委会委员，中国女医生协会眼科专委会白内障屈光手术学组委员。

擅长：主要从事激光角膜屈光手术、眼内屈光手术、圆锥角膜诊治及青少年近视防治。

如何收看直播：

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