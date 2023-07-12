4部门联合印发通知 要求做好2023年基本公共卫生服务工作

人民网北京7月12日电 （记者乔业琼）近日，国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局联合印发《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（以下简称《通知》），要求提高经费补助标准，并明确年度重点工作任务。

根据《通知》，2023年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准为89元，今年新增的人均5元经费重点支持地方加强对老年人、儿童的基本公共卫生服务。

2020年-2022年累计增加的人均15元基本公共卫生服务财政补助经费，继续统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构开展疫情防控有关工作，重点支持地方做实做细对65岁以上老年人等新冠重点人群的健康管理服务，加强传染病及突发公共卫生事件报告和处理，按照服务规范提质扩面，优化服务内容等工作。

《通知》明确了2023年度重点工作任务，即基本公共卫生服务项目种类和数量总体不变，各地要重点在巩固做实现有项目，强化“一老一小等重点人群健康管理服务，改善群众获得感和感受度上加强工作。一是明确年度绩效目标，加强项目绩效管理，规范基本公共卫生服务管理。二是强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。三是提升对高血压、2型糖尿病等慢性病患者健康管理的服务质量。四是提高城乡居民电子健康档案利用效率和质量。五是统筹做好基层疫情防控。六是充分利用家庭医生签约服务，做实做细基本公共卫生服务。

在开展老年人健康管理方面，各地要进一步摸清辖区65岁及以上常住老年人底数，建立并动态更新台账，广泛开展老年人健康管理服务宣传。要做实老年人健康体检，根据体检结果做好健康评估和分类指导，加强后续有针对性的健康指导、健康咨询、健康管理等服务。

在儿童健康管理方面，做实0～6岁儿童健康管理服务和0～3岁儿童中医药健康管理服务，强化3岁以下婴幼儿健康养育照护和咨询指导、儿童生长发育和心理行为发育评估、儿童超重和肥胖的预防、眼保健和近视防控、口腔保健等健康指导和干预。

此外，《通知》还提出，要充分利用家庭医生签约服务。具体来说，一是明确纳入家庭医生签约服务包中的基本公共卫生服务内容和相应的经费额度，家庭医生（团队）要按照基本公共卫生服务规范为签约的重点人群和高血压、2型糖尿病等慢性病患者提供相应的健康管理服务。二是推进打通电子健康档案和家庭医生签约服务管理信息系统，加强基本公共卫生服务、家庭医生签约服务数据的实时更新和共享。