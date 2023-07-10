我国医疗器械产业规模突破1万亿元

人民网北京7月10日电 （记者孙红丽） 7月10日上午，2023年全国医疗器械安全宣传周在京启动。本届活动主题为“安全用械 共享健康”。

国家药监局党组成员、副局长徐景和强调，近年来，我国医疗器械监管工作取得长足发展，医疗器械产业蓬勃发展，人民健康权益得到更好保障。

据介绍，截至目前，国家药监局已经批准217个创新医疗器械产品，年批准数量从1个，到2022年达到55个，批准的产品也涵盖重离子治疗系统、质子治疗系统、手术机器人、人工血管等诸多高端医疗器械，数量和质量上实现了双丰收。

“2022年医疗器械主营业收入达到1.3万亿元人民币，成为全球第二大市场。”徐景和强调，下一步，要持续深化审评审批制度改革，不断激发产业创新高质量发展活力；持续推进医疗器械监管科学研究应用，为产业创新发展增添动力；持续强化系统治理，强化医疗器械全生命周期质量安全监管；持续构筑共治格局，强化四级监管部门有机协同，健全企业负责、政府监管、社会自律、部门协同、公众参与、法治保障的共治共享大格局；持续推进监管能力建设，加快提升医疗器械监管科学化、法治化、国际化、现代化水平。

医疗器械安全事关人民群众身体健康和生命安全、事关经济发展和社会和谐稳定大局。国家药监局在全系统组织开展药品安全专项整治行动和药品安全巩固提升行动，强监管防风险，提能力促发展，有力保障医疗器械质量安全。

另外，近年来，国家药监局按照《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》，对核心技术拥有我国发明专利，产品主要工作原理/作用机理国内首创，具有显著临床应用价值和临床急需等高端医疗器械予以优先审评审批，让这些产品“单独排队，一路快跑”。

随着支持政策的不断落地，近年来，中国医疗器械产业快速发展，生产企业数量突破3万家，产品年注册数量接近4.5万件，产业规模突破1万亿元，近5年年均复合增长率为10.54%，高于我国制造业总体增长水平。中国医疗器械市场已占全球市场的27.5%，成为全球医疗器械第二大市场，产业集聚度、国际竞争力不断提升。