直播预告：胰腺癌的精准诊疗

胰腺癌是消化道常见恶性肿瘤之一，在肿瘤领域素有“癌症之王”的称号。据柳叶刀杂志记载，胰腺癌确诊后的五年生存率约10%，是预后最差的恶性肿瘤之一。目前胰腺癌的治疗手段仍然是以外科手术治疗为主，结合放化疗等综合治疗。

7月12日10:00 ，北京大学第一医院肝胆胰外科主任田孝东做客“人民好医生”客户端直播间，带大家深入了解胰腺癌的精准诊疗相关问题，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

田孝东，北京大学第一医院肝胆胰外科主任、副教授、外科学博士、硕士生导师。现任中华实验外科杂志、中华肝胆外科杂志、中华消化外科杂志通讯编委，中华医学会外科学分会青年委员会委员，中国抗癌协会胰腺癌专业委员会神经内分泌肿瘤学组(CSNET)委员。

擅长：肝胆胰和消化道良恶性肿瘤的微创外科治疗，结直肠癌肝转移的手术治疗和综合治疗，胃肠胰腺神经内分泌肿瘤的外科治疗及靶向治疗。

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