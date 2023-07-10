拒绝蚊子送“红包” 蚊子叮咬这样处理

蚊子多了，人蚊大战又开始了。蚊虫叮咬是夏季皮肤受损的最常见原因。蚊子叮咬后又痒又痛，甚至出现虫咬性皮炎。这时该如何处理呢？

“蚊子往往喜爱体温高、爱出汗、新陈代谢快、呼出二氧化碳多的人群，如较胖人士、孕妇、儿童等。”中南大学湘雅三医院皮肤科主任鲁建云在接受人民网记者采访时介绍，爱化浓妆者、洗澡频率低者等带着特殊气味的人群，被蚊子叮咬的几率也会增加；此外，不同着装颜色也会吸引蚊子的注意，特别是黄色衣物更受蚊虫青睐。

鲁建云表示，被蚊子叮咬后，每个人的表现可能不一样，有人红肿一大块，出现硬肿、水疱或大疱，严重时可有关节疼痛等症状，而有的只是针尖大小红点，大多数人是起指甲盖大小的包，中央有一个小点，搔抓后这个小点可以起疱，伴明显瘙痒。有的人被蚊子叮咬后红肿消退快，有人消退慢。这种差异的存在，是和蚊虫的种类以及不同个体对蚊虫毒液的敏感程度有关。

那么，被蚊子叮咬后该如何处理呢？鲁建云说，刚被蚊子叮咬时，可以局部冷敷，或者用肥皂水或小苏打稀释后局部中和蚊虫酸性毒素减轻皮肤红肿，同时尽量避免抓挠。如果特别痒，可外用炉甘石洗剂等擦涂止痒。如果叮咬范围大，而且出现瘙痒剧烈、红肿甚至全身性过敏如胸闷、气促等不适，或抓挠后出现局部破溃渗出或继发感染等症状，需及时到医院就诊。

鲁建云提示，勤洗澡换衣物，保持皮肤清洁以减少身体汗味，尽量穿浅色系衣物，避免吸引蚊虫。在暴露的部位抹防蚊露、花露水都是比较有效预防蚊虫叮咬的方法。另外，外出时不要轻易把皮肤裸露在花草中，少到阴暗潮湿或者树木较多的地方活动。特别是过敏体质的人群，由于被蚊虫叮咬后可能产生更强的皮肤反应，建议着重加强防蚊手段。