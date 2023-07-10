夏季谨防虫媒传染病 专家支招这样预防

炎热夏季雨水增多，蚊、蝇、蟑螂等病媒生物开始大量繁殖。这些虫子不仅形体恐怖，而且通过叮咬和污染食物等方式传播疾病，危害人们身体健康。

“夏秋季节是虫媒传染病的高发季节。”四川省医学科学院·四川省人民医院感染科副主任医师杨仁国在接受人民网记者采访时介绍，虫媒传染病属于媒介生物传染病，是以蚊、蚤、蜱等节肢动物为主要传播媒介的疾病，有很强的破坏性和传染性。常见的虫媒传染病有流行性乙型脑炎（乙脑）、登革热、疟疾、恙虫病、发热伴血小板减少综合征、莱姆病等。

杨仁国表示，蚊、蚤、蜱等媒介生物主要通过叮咬吸血，使病原体由血液进入人体并大量繁殖，侵害各器官、组织，导致发病。我国常见的蚊媒有按蚊、库蚊和伊蚊，它们分别是疟疾、乙脑和登革热的主要传播媒介。

“预防虫媒传染病的重要手段是切断或消除传播途径，并通过多种途径改善与提高人群免疫力，保护易感人群。”杨仁国说，清除蚊虫孳生地。蚊子喜欢在湿润的场所孳生、繁殖，应及时清理积水、洼地、污水塘，对使用的贮水、水植盆景等，每周换水1至2次。

防止蚊虫叮咬。可用蚊香、熏蚊纸、电热驱蚊器等驱除蚊虫，室内安置蚊帐、纱门、纱窗等。外出时使用驱蚊剂，每隔数小时重复喷涂。尽量避免到植被多、草丛和树木茂盛的地方，或尽量减少驻留时间。穿长衣长裤，并扎紧袖口、裤腿处和腰部，最大限度地减少皮肤的暴露面积。