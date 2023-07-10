托起失能老人幸福晚年

“要不是白医生的及时救助,你们今天就见不到我了。”不善言谈的71岁老人杜荣，逢人便会如此说。

家住内蒙古包头稀土高新区民馨路街道民馨家园小区的杜荣老人长年独居，是低保人员。2022年，政府购买居家养老服务实施单位包头舒宇康复医疗中心医护人员在上门服务时，查出其患有重度高血压。当时，医疗团队为他选择了适合的降压药，从服用时间、频率上给予了专业指导，经过两个多月的系统管理，老人血压基本控制到正常范围。

今年，按照包头稀土高新区“社区和居家基本养老服务提升行动项目”要求，要为失能、半失能老人提供不少于35次的上门服务，杜荣再次成为稀土高新区23个重点服务对象之一。

近年来，为切实推动养老事业发展，积极落实应对人口老龄化国家战略，内蒙古包头稀土高新区积极完善社区居家养老服务网络，构建“居家+社区+机构”相融合、“医养+康养”相结合的养老服务体系,为老年人提供多层次、多样化的服务。

自2018年以来，包头稀土高新区率先开展居家养老服务，投入250余万元，主要为60岁以上失能、半失能老年人开展基本生活和康复理疗等项目服务，目前已累计提供上门服务超万人次。该项服务得到了居民的一致认可和好评。

稀土高新区民政局局长聂玉亮告诉记者，稀土高新区采取“政府购买服务”方式，通过专业、精准的医疗服务，让长年卧床的老人能够下地走一走；在家里面走动的老人，能走出家门到外面看一看，提升老人的身体机能，提高他们的生活质量。

记者了解到，稀土高新区拥有常住人口19.26万，60岁以上老年人口约2.6万，占总人口的15%。该区通过财政、民政、街镇、社区等部门的不断发力，积极引进社会资本、专业人才，鼓励企业、社会机构参与居家养老服务设施的建设及运营。目前已形成了“15分钟养老服务圈”,可为老年人提供助餐、助医、助娱、助行、日间照料等服务。

“我们着力解决失能老人康复不起的痛点与难点，全方位关注老人身心健康。下一步，我们将从群众所需入手，让更多老年人享受到社会的关爱和精准的居家养老服务。”聂玉亮表示。

（本报记者 高 平 王 潇 本报通讯员 贾婷婷）