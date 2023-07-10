金融推动养老服务优化供给

二十届中央财经委员会第一次会议强调，要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。

近年来，我国大力发展养老事业和养老产业，为实现老有所养提供愈加坚实的保障。其中，保险、银行等金融行业不断加大对养老领域的支持力度，在创新养老金融产品的同时，着力丰富养老服务供给，为老年人安享晚年提供更多样的选择。

保险业拓展养老服务模式，助力更好实现老有所养、老有所为、老有所乐

清晨，吃完营养早餐，到楼下的小花园散散步；午后，和养老社区的老朋友们一起研习棋艺、手工；晚上，在房间里看看电影、听听广播……在北京市朝阳区麦子店街道的一家养老社区，说起自己住进养老社区后的生活，82岁的张光国挺满意。

这是一家由保险机构运营的养老社区。“细节之处很贴心，卫生间坐便器旁边有扶手，洗澡能用坐浴，地上有防滑垫。专业的健康服务站方便我们检查身体、获取保养建议。这都让我感到踏实。”张光国说。

近年来，养老社区逐渐受到老年群体欢迎，社区根据入住老人身体情况、年龄阶段等，提供相应的医养、照护服务。

养老社区建设步伐加快，保险行业参与其中。例如，中国太保在自投自持、自建自营多个养老社区基础上，将首次以受托管理形式承接社会上的机构养老项目；泰康保险在国内较早提供养老社区服务，今年还有新项目投入运营；有的保险机构设立健康养老私募股权投资基金，为养老社区及养老产业链上下游优质企业提供资金支持。

保险业持续发力养老产业原因何在？业内人士表示，养老社区投资规模较大、需要长期稳定资金支持，这与保险业资金特点具有较高的匹配性。同时，养老产业也与保险主业具备较高关联度。

“提供养老服务对保险主业有拉动作用。”一家保险机构有关负责人说，近年来，百姓保险需求发生变化，附加养老服务的保险产品有更高吸引力，有利于推动业务规模提升；同时，从满足客户单一需求到提供一站式综合服务，不断优化服务内容、提升服务质量，有利于提升客户满意度和信任度，增强客户黏性。

除了专业机构养老，在增加社区养老服务供给方面，保险业也在探索。在北京市民政局指导下，泰康溢彩公益基金会、海淀区花园路街道北航社区居委会等联合建立北航社区智慧养老服务联合体，引入智能联网报警器、生命体征探测器等设备，实时监测老人身体状况；搭建信息化管理平台，联动20多家服务商，为居家老人提供生活照料、家政维修、医护康复、紧急救助、旅游旅居等多样化服务。

泰康溢彩公益基金会理事长应惟伟说，北航社区智慧养老服务联合体自2022年3月试运营，至今累计对接供需1000多人次，“将把智慧养联体模式拓展到更多社区，把专业优质服务带到更多老人身边。”

“持续拓展养老服务模式，有利于百姓结合自身需求选择适宜的养老方式，更好实现老有所养、老有所为、老有所乐。”中国社科院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

“积极引导高品质、多样化的非基本养老服务发展，使之成为基本养老服务体系的有益补充，共同构建起中国特色的多层次可持续养老服务体系。”民政部有关负责人说。

优化金融供给，有力支持养老事业和养老产业更好发展

在扩大养老服务供给的同时，金融机构通过加大资金投入、助力人才培养等，为养老事业和养老产业更好发展提供有力支持。

——政策引导下，更多“真金白银”投向养老领域。

“今年初，交通银行河南省分行发放了2400万元贷款，利率很优惠。这笔资金及时到位，帮助我们更好开展综合养老服务建设项目。”河南省开封市城乡一体化示范区综合养老服务建设项目负责人介绍，该项目建筑面积2.6万平方米，建成后预计增加养老床位800余张。

去年11月，交通银行河南省分行了解到项目融资需求后，实地调研走访，于去年12月给予该项目授信额度1亿元，期限15年、利率4.4%。同时，交通银行河南省分行积极向人民银行申报普惠养老专项再贷款支持额度，目前首批2400万元贷款已获得再贷款资金支持。

“今年以来，我们已申报普惠养老专项再贷款4笔、金额8400万元。在政策支持下，我们将继续推动增加普惠养老服务供给，为全方位构建普惠养老服务体系贡献更多金融力量。”交通银行河南省分行公司业务部总经理宋保东说。

去年4月，人民银行、国家发改委决定开展普惠养老专项再贷款试点工作，引导金融机构向普惠养老机构提供优惠贷款，降低养老机构融资成本。

——助力人才培养，为养老服务扩容打下坚实基础。

培养更多专业养老服务人才，对养老事业和养老产业的发展尤为重要。通过产教融合等方式，金融业积极助力养老服务人才培养。

泰康保险为普通高校和职业院校加强养老服务相关专业建设、研发创新课程、开展实训教学等提供支持；大力推进订单培养模式，积极支持养老服务相关专业中高职衔接；鼓励从业人员参加职业技能鉴定，完善职业技能等级与养老服务人员薪酬待遇挂钩机制等，多措并举助力扩大养老服务专业人才供给。

不少省市探索“亲情照护”模式，依托长期护理保险经办机构，对失能、失智老人的亲属、保姆等，按有关规定进行护理技能培训。在专业指导下，“亲情照护”人员能够为失能老人更好提供清洁更衣、协助进食、睡眠照护、健康监测、协助服药等日常照护服务，提升老人的生活质量。

——加强科技应用，提升养老服务质效。

养老服务涉及面广，人力物力成本较高。金融机构依托资源技术优势，加强科技创新应用，助力提升养老服务质效。

在长期护理保险试点中，各地医保基金发挥着重要作用。如何加强监管能力，让护理服务精准送达，管控资金风险，防止医保资金“跑冒滴漏”，是一项重要课题。

在山东省，中国人寿开发应用长期护理经办服务系统和移动巡护APP，从前端申请、查看、上传文档，到后端评定、审议、建档、设定评估内容、后期追踪核查等，实现全过程移动端管理，有效节省了人力成本，有助于支持广大农村地区增加长护险供给及强化监督工作。

服务“云”上办，养老更便捷。保险机构加快养老服务信息化建设，通过物联网、移动互联网和云计算、大数据等技术，开发应用智能终端和养老服务智慧平台、信息系统、APP等，拓展远程提醒、动态监测、自动报警和处置等功能，更高效地开展养老服务。

做好风险管理、实现健康发展，进一步完善养老服务业金融支持政策

专家表示，未来，要更好引导不同类型金融机构发挥各自优势参与养老事业和养老产业，在做好风险管理、实现健康发展前提下，为提升养老服务供给水平提供更有力的支持。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说，可进一步完善养老服务业金融支持政策，引导金融机构加大对养老领域的资源投入，依法依规强化对养老护理机构的融资支持和风险保障，并积极为家庭适老化改造、居家社区养老服务网络等养老事业发展提供助力，推动养老服务业高质量发展。

业内人士认为，保险机构应提升投资管理能力和风险管控水平，通过多种方式参与养老服务产业发展；财险公司可发展养老机构责任保险，满足养老产业的最新保险需求。

中国工商银行养老金业务部总经理韩强认为，应加大服务创新力度，结合我国养老产业资金流转路径和风险特征，设计、开发与其融资需求特点相适应的金融产品。此外，要做好服务分层，针对医、娱、旅、护、学等领域客户的需求特点，提供精准金融服务。

业内人士表示，为更好撬动社会力量参与养老领域投资，可给予相应的税费优惠、补贴政策等。同时，养老服务机构运营成本降低，也有利于为消费者提供更普惠的养老服务。

更好防范风险，才能持续优化养老服务供给。专家表示，“保险+养老社区”模式对运营主体的相关资质要求较高，因而可对开展相关业务设置一定准入门槛，并对准入机构加强监督审查，防止不当经营、无序竞争。此外，保险公司销售与养老社区服务对接的保险产品，应当充分考虑影响养老社区服务供给能力和客户入住需求的各种因素，建立测算模型，形成销售保险产品规模与养老社区服务供给能力相匹配的约束机制，通过分类测算和压力测试，确定合理规模区间。

专家提醒消费者，在选择和购买养老服务时，要注意通过正规机构和渠道，并对投资项目多方查证，谨慎对待。尤其是，对一些号称“项目在建，先缴费、包入住”的“养老项目”，要提高警惕，避免上当受骗。金融监管部门也要加强监测排查和预警提示，切实维护老年人合法权益。

《 人民日报 》（ 2023年07月10日 18 版）