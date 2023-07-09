6岁男孩因“食脑虫”引发脑膜炎 如何预防感染

最近贵州的苗女士在网上持续记录自己的孩子小丁(化名)生病就医的经历。根据苗女士所发信息，她6岁多的儿子小丁去海南旅游回家后出现发烧症状，发烧10余日不见好转，辗转到几家医院就医，最终孩子确诊为狒狒巴拉姆希阿米巴原虫感染而引发的脑膜炎。苗女士的经历让一些计划暑假带孩子去海边休闲度假的家长们感到不安。

天津大学泰达医院重症医学科主任医师王一旻表示，狒狒巴拉姆希阿米巴原虫为阿米巴原虫的一种，虽然阿米巴原虫(俗称“食脑虫”)引发脑炎致死率较高，但发病罕见。成人和儿童在游玩中做好防护，一般就不会被感染。

“食脑虫”并非吃人脑

“‘食脑虫’这个名字听着挺吓人，但其实它并不会吃人的大脑。‘食脑虫’会破坏脑组织引发感染，导致急性出血性脑膜炎，甚至最终可能导致死亡。”王一旻向科技日报记者介绍，除了感染小丁的罪魁祸首狒狒巴拉姆希阿米巴原虫外，还有福氏耐格里阿米巴原虫和棘阿米巴原虫，它们是目前已知的3种可以引起严重脑部感染的阿米巴原虫。

据了解，阿米巴原虫属于单细胞生物，通常生活在热带和亚热带温暖的淡水、土壤或腐败的有机物中。阿米巴原虫可以通过人体鼻腔、呼吸道进入人体，也可能通过人体皮肤的切口、溃疡或其他开放性损伤进入人体。此次据小丁妈妈回忆，可能是由于孩子在海边玩水玩沙导致的感染。

阿米巴原虫侵入人体中枢神经后会迅速繁殖，然后沿着脑膜向脑中心部位播散，引起化脓性脑膜脑炎、血管出血和脑实质坏死。由于阿米巴原虫在自然界以吃细菌和其他微生物为生，它们的体内经常寄生着许多细菌，因此还有可能把细菌带入大脑，引起细菌性炎症。

“由阿米巴原虫引发的中枢神经系统感染主要分为两大类：原发性阿米巴脑膜脑炎和亚急性肉芽肿性阿米巴脑炎。”王一旻解释，前者的患者会出现高热、严重头痛、畏光、恶心、呕吐、行为异常、癫痫发作和精神状态改变等症状。“这种脑炎发病极快且极其凶险，从出现症状到死亡的平均时间为5.3天。”

相比而言，亚急性肉芽肿性阿米巴脑炎病程更长。症状一开始可能很轻，然后是持续数周或数月的症状加重，从头痛、低热、视力障碍慢慢发展为颅内压异常、癫痫发作、意识丧失、昏迷和死亡。该病从感染到死亡的时间中位数为24天。

如何预防“食脑虫”感染

“被‘食脑虫’感染很罕见，全球报告的总病例数不超千例，国内保守估计只有几十例。”王一旻坦言，自己从医20多年，只在教科书上看到过这种病例，在临床上还没有遇到过这样的患者。

“一旦脑部被‘食脑虫’感染，总体预后很差，死亡率高。”王一旻说。

目前没有治疗被“食脑虫”感染的特效药，也没有相关疫苗。首选治疗方案也都是基于以往的治疗经验总结出来的，治疗药物包括喷他脒、磺胺嘧啶、米替福新、四环素、大环内酯类抗生素、阿苯达唑、氟康唑和氟胞嘧啶等。并且所有成功治疗案例均需要数月甚至数年的药物治疗，且成功治疗的患者数目非常有限。

王一旻强调，虽然较难治愈，但大家也无须过度恐慌。在日常多加防范，就不会被“食脑虫”感染。

首先，“食脑虫”的感染率很低。以福氏耐格里阿米巴原虫为例，研究发现其暴露发生率很高，但感染发生风险每百万次接触只有2.6例。人体自身免疫力可以抵御阿米巴原虫的感染。

其次，不要在野外温暖的死水里玩，特别是在身体有开放性伤口的时候；在淡水、温泉和其他未经处理的热水体中游泳时，保持头部在水面以上；避免潜水和跳入停滞的淡水中，不要挖掘或搅动水体底部沉积的腐败物。

此外，如果身体出现相关症状，例如头痛、发热、呕吐、嗜睡等，一定要及时就医。“从狒狒巴拉姆希阿米巴原虫感染的发病病程上来看，几乎所有的文献都表明感染的最初表现是局部的皮损症状。”王一旻表示，如果能够在皮损阶段就进行诊断，基本可以治愈。(记者 陈 曦)