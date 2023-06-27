中消协发布“618”消费维权舆情分析报告

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）27日，中消协发布2023年“618”消费维权舆情分析报告。报告指出，监测发现，今年“618”期间消费维权负面信息主要集中在网络购物、演出票务、权益规则等方面。

中消协表示，从整个消费舆论场“吐槽”数据来看，今年“618”消费舆情的互动场域并没有完全指向电商平台的集中促销活动。热度讨论除了网购，还集中指向商演以及涉及经营主体制定的消费规则与消费权益和消费体验的博弈。

根据报告，监测期内，共收集有关“网购”类负面信息2942137条。相关信息在6月5日出现高峰。“618”期间网购相关舆情较平稳，网友集中反映的情况较少，舆情多以个案形式呈现。

6月以来多地举办演唱会，“抢票”“退票”“黄牛”等词语频繁出现在网络舆情的吐槽声中，人们对于大麦网等相关票务平台的退票问题质疑不断，主办方、经纪公司、票务平台、消费者等多方之间的矛盾难以厘清。监测期内，共收集有关“演出票务”类负面信息1097844条，负面信息呈集中趋势，在6月13日出现峰值。其中，大麦网回应嵩山音乐节疑似“跳票”，网友质疑“五月天”演唱会订单异常等舆情集中。

另外，监测期内，共收集有关“权益规则”类负面信息579345条。每日负面信息量较为集中，6月18日达到阶段峰值。监测期内，权益规则类舆情关注焦点主要在艺人胡兵东航50万积分被清零事件。此外，女子吐槽百果园使用团购券被区别对待事件也引发媒体关注。

中消协表示，本次监测期内，消费回暖态势明显，但网购、商演等消费场景中的舆情聚集，以及不同场景中规则与权益的互动博弈，说明相关经营主体在“促消费、提信心”方面仍然存在明显短板。中消协建议相关主体从线上舆情与线下“实情”的充分互动中精准锁定痛点、合力打通堵点。