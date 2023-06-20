人民网北京6月20日电 （记者乔业琼）夏天到了，减肥又成了热门话题。上海疾控微信公众号发布提示，想要瘦，充足睡眠不可少，而熬夜则是减肥路上的拦路虎。

具体来说，熬夜易导致减肥失败，主要是因为熬夜的人往往有吃夜宵习惯，这样就算白天有意识地控制了食物摄入，夜宵也会让白天的努力前功尽弃。哪怕熬夜不吃夜宵，睡眠不足也会影响控制饱腹感和饥饿感的激素产生，促进人们对食物的享乐心态和心理，从而增加能量摄入，并减少能量消耗。

有些人因工作需要或者其他原因不得不熬夜，怎么办？

一是拒绝夜宵或简单化夜宵

如果克服不了饥饿感，尽可能控制夜宵的热量摄入在200千卡以下。像炸鸡、烧烤、泡面…...这些夜宵中的常见选择都是高油高盐的食物，要避免选择这一类的夜宵。一些低血糖生成指数(GI)的水果，如橙子、生梨等，以及杂粮饼干、牛奶是夜宵不错的选择，能够抵挡饥饿。

二是科学补觉

即便工作日无法获得足够的睡眠时间，利用休息日补觉也可以减少变胖的发生。休息日补觉也是要讲究科学的，睡得多并不就意味着睡得好。像一觉睡到中午这种尽情补觉的错误方法可能会破坏身体的昼夜节律，增加患各种慢性疾病的风险，反而适得其反。

休息日补觉，建议早上多睡1小时，中午午睡30分钟和晚上早睡30分钟，进行分时段补觉。可以帮助大家在保持生物钟的同时，弥补睡眠不足所带来的负面影响。强调一点，保证每日夜间的充足睡眠仍是最佳睡眠方式。