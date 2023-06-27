端午餐饮住宿消费活力持续释放 夏日夜经济增长显著

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）据中国饭店协会消息，端午节假期餐饮住宿消费活力持续释放，住宿消费恢复表现优于餐饮，夏日夜经济增长显著。

为了解端午节假期餐饮与住宿业恢复发展情况，中国饭店协会随机调查了全国百家餐饮住宿企业，覆盖全国20余个省份，数据对比2019年同期。

住宿消费恢复表现优于餐饮

由于今年端午临近暑期，在亲子、毕业生等群体的带动下，暑期旅游市场提前开启，释放积蓄已久的旅游消费潜力，为住宿行业贡献不小的营业增长。

超四成受调查住宿企业反馈，端午节假期营业收入已与2019年同期持平；三成以上受调查住宿企业较2019年同期实现了正增长，平均增长超过30%。在平均房价方面，受调查住宿企业中，一半以上企业反馈与2019年同期持平，两成企业反馈与2019年同期相比，房价平均增长了30%。

但被餐饮企业寄予厚望的端午小长假并没有预期中那么火爆。四成受调查餐饮企业反馈，端午节假期营业收入与2019年同期持平；超四成受调查餐饮企业端午节假期营业收入低于2019年同期水平，平均减少30%。只有12%的受调查餐饮企业营业额高于2019年同期，平均增长达到25%。

夏日夜经济增长显著

受多地持续高温天气影响，端午节期间，更多消费者选择夜间出游错峰体验假期生活，夜间消费热度不断攀升。美团、大众点评数据显示，端午假期前两天，夜间消费较上年同比增长95%，跑赢今年假期整体消费大盘。

北京市商务局发布的端午假期消费盘点中，银联商务数据显示，端午假日期间，夜间实物商品消费金额同比增长44%，其中夜间餐饮消费金额同比增长65.9%；夜间服务消费金额同比增长32.3%。

中国饭店协会表示，端午过后就是长达一个多月的暑期，餐饮住宿行业将迎来新的商机，挑战不断，还需持续挖掘特色，提高运营效率，以高品质提振信心。