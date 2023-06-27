家庭装修，甲醛知多少？

人民网北京6月27日电 （记者乔业琼）装修完，搬新家，本来是一件很高兴的事？可是说到甲醛，好心情一下子大打折扣，甚至很担忧，甲醛真的应该让人瑟瑟发抖吗？甘肃省疾控中心微信公众号发布相关提示。

很多人只知道国际癌症研究机构把甲醛列为致癌物质，但有一句非常重要的前提条件被忽略了：长时间接触高浓度的甲醛，才会致癌。

不存在0甲醛家具；家具几乎都包括板材、粘合剂等组成部分，这些都可能释放甲醛，一些木材本身也会含甲醛，想找到完全无甲醛的家具几乎是不可能的，只是含量多少问题。

家具中的甲醛会持续释放，但速率会逐渐下降。正常情况下，2～3 年后新装修的室内甲醛含量就可以降到了与老房子相同的水平。少数材料劣质、含甲醛量多的家具，才可能长达 15 年。因此建议新房装修后，最好通风半年再入住。

活性炭清洁甲醛范围小，还可能造成二次污染。活性炭确实可以通过物理吸附作用去除甲醛，但是由于活性炭里的吸附剂对甲醛的吸附容量有限，捕捉气体分子的能力并没有很多人想象中那么强。如果遇到夏季高温天气，或活性炭吸附达到饱和后却没有及时更换，反而可能导致已经吸附的甲醛脱附，再次进入到室内，造成二次污染。

洋葱等不吸附甲醛。洋葱 、茶叶、大蒜、菠萝皮、橘子皮等都没有除甲醛的功能。除了给房间增加奇怪味道之外，真的没有作用。

绿植吸收甲醛效果有限，唯有通风才是降低甲醛的最好办法。