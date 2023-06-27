关于HPV疫苗，你想知道的都在这里

随着HPV疫苗的知识逐渐普及，很多人都想接种HPV疫苗。但关于HPV疫苗，您究竟了解多少？不同“价”的HPV疫苗，适用的人群又有何不同？对此，复旦大学附属妇产科医院副主任医师陈守真总结了十个常见问题，向广大网友进行解答。

什么是HPV病毒？

人乳头瘤病毒（HPV）是一种小型的双链DNA病毒，之所以称为人乳头瘤病毒，是因为它只感染人类。HPV有200多种亚型，根据有无致癌性可分为高危型和低危型。

低危型通常感染皮肤导致疣的发生，俗称瘊子，多数3-5年能自然消退，有些可能需要激光，冷冻等方法去除。

有大约15种HPV亚型（HPV 16、 18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68、73和82型）会导致宫颈癌、阴道癌、口咽癌等恶性肿瘤，因而被称为高危型HPV。其中HPV16/18型引起癌变的风险最高，全世界约70%的宫颈癌由高危HPV16和18型导致，还有20%的由HPV31、33、45、52和58型导致。 HPV16型和18型还与口咽癌、外阴癌、阴道癌和阴茎癌及肛门癌有关。

感染HPV一定会得癌症么？

高危型HPV的持续感染会导致癌症，90%以上的HPV感染通常在2年内自然消退，如果致癌性 HPV感染持续1年以上，发生癌前病变或癌性病变的可能性增加，但并非所有持续感染均发生进展，仅不足1%的感染会经过5至10年经过癌前病变才会发展成癌。所以即便有HPV感染，也不一定会变癌，但要注意进行相应的筛查。

目前并没有治疗HPV的特效药物，通过定期的筛查，可以观察HPV感染的情况，这样可以在适当的时候进行治疗，降低癌变的风险。

个人生活很健康，怎么会感染HPV？

HPV病毒的传播方式是多样的。

可以通过皮肤接触在人群中广泛传播，80%以上的女性一生中至少感染过一次HPV。性生活是HPV在肛门生殖器周围传播的主要原因，坚持正确使用避孕套可降低HPV感染的风险。

总的来说，HPV感染的途径广泛，目前没有什么好的办法预防HPV感染，但是健康生活习惯，比如戒烟戒酒，入厕后分开擦拭可能减少HPV感染的机率。即便感染了HPV，也不用紧张，因为大部分HPV感染感染后定期监测就可以，一般会很快自然消退。

如何预防HPV传播？

接种HPV疫苗能够安全预防持续性HPV感染所致癌症。

接种四价或九价HPV疫苗还能预防尖锐湿疣，这种疾病虽然属于良性病变，但治疗失败率比较高，影响身心健康。因此对广大女性来说，接种HPV疫苗还是十分有必要的。

HPV疫苗该怎么选？

现已研发出3种不同疫苗，根据其针对的HPV亚型数量分为二价，四价和九价疫苗。简单来说，二价HPV疫苗针对HPV16型和18型；四价HPV疫苗针对HPV6、11、16和18型；九价HPV疫苗不仅针对与四价疫苗相同的HPV亚型，还针对 31、33、45、52和58型。目前的HPV疫苗都是预防性疫苗，目的是预防初始HPV感染和随后的HPV相关病变。

目前很多医院，从社区医疗服务中心到三级医院都有HPV疫苗供应，这些HPV疫苗都可以放心接种。因为资源有限，九价疫苗排队的时间会比较长。如果资源和经费不成问题的话，推荐接种九价HPV疫苗。如果没有九价HPV疫苗，四价HPV疫苗和二价HPV疫苗也是不错的选择，因为这两种疫苗都涵盖了最危险的16和18型。一般来说，应尽量使用相同的疫苗制剂完成接种。然而，如果不知道最初使用的HPV疫苗剂型，也可使用另一种HPV疫苗制剂完成后续的接种。

什么年龄接种HPV疫苗比较合适？

目前我国推荐的HPV疫苗接种年龄是9-45岁。世界上大部分国家推荐11-12岁时常规接种HPV疫苗，也有建议从9岁开始接种。对于13-26岁的青少年和成人，若未接种过HPV疫苗，或未完成疫苗系列接种，也推荐补种。

国外为什么对于年龄≥27岁的成人不推荐常规补种呢？这是因为随年龄增长，感染HPV疫苗所覆盖亚型的可能性也逐渐增加，对于年龄偏大者，HPV疫苗接种的获益和性价比较低。然而研究表明，我国女性高危型感染有17-24岁和40-44岁两个高峰，而且以单一HPV型感染为主。考虑到女性感染的特点、宫颈癌筛查覆盖率低等国情，专家建议9-26岁女性接种HPV疫苗，27-45岁的女性在有条件的情况下接种疫苗。超过45岁女性也不必苦恼，这个阶段再接种HPV疫苗，性价比低，通过规范的HPV筛查也足够预防癌症的发生。

在推荐的年龄范围内，HPV免疫接种的最佳时间为首次发生性行为前，这是因为HPV疫苗免疫接种对未感染HPV的个体最有效。也就是说，接种HPV疫苗时年龄越小，则宫颈癌发病率降低越多。

接种疫苗有没有副作用？

接种HPV疫苗和接种其他疫苗一样，可能存在接种部位的疼痛、肿胀、红斑等，少数人可能发生晕厥或者眩晕，还有一些极少的其他副作用，这可能与疫苗中的佐剂有关，可以放心接种。此外，HPV疫苗可以同时与其他疫苗在不同部位安全接种。目前有证据表明，在接种HPV疫苗的同时接种破伤风、无细胞百日咳和白喉三联疫苗以及脊髓灰质炎灭活疫苗，并不损害机体对HPV疫苗或同时接种其他疫苗的免疫效果。

因为没有相关的证据，所以一般不推荐怀孕期间接种HPV疫苗。然而，随着接种人数的增多，越来越多的怀孕后无意接种疫苗的相关数据表明，怀孕期间接种疫苗对母子安全没有影响。尽管如此，仍应推迟剩下的疫苗接种，已接种的女性最好在接种完成2个月后再怀孕。疫苗不影响母乳喂养的安全，但是目前这类数据有限，因此哺乳期女性接种HPV疫苗还需要慎重考虑。

以前有感染过HPV，还能接种疫苗吗？

在接种HPV疫苗前无需进行评估有无感染过HPV。有宫颈癌筛查异常史、生殖器疣史和HPV感染史都不是HPV免疫接种的禁忌。因为这些情况都提示既往感染HPV，但不一定是HPV疫苗所覆盖的HPV亚型感染。对于有过HPV感染史但还在推荐年龄范围内的人来说，仍然建议接种疫苗，因为其对未感染的疫苗株HPV病毒仍有防护作用。但对于已感染HPV疫苗所覆盖亚型的人来说，免疫接种的益处较小。

如果漏种了怎么办？以前接种过二价或者四价HPV疫苗，是否需要再进行九价HPV疫苗的复种？

漏种是指未按时间表进行免疫接种。目前证据表明，无论疫苗系列接种中断了多长时间，都可继续接种，而无需重新开始系列接种。

现在研究发现，HPV疫苗针对HPV相关疾病的保护作用持久，没有复种的必要。对于已经完成二价或四价HPV疫苗接种的女性，使用九价疫苗复种获益可能不明显，所以不建议这样做。

接种HPV疫苗后，可以不用定期筛查吗？

目前，HPV疫苗只能起到预防感染的作用，接种疫苗后不能清除已存在的HPV感染、生殖器疣或癌前病变，而且疫苗最多也只能预防七种亚型引起的宫颈癌，注射HPV疫苗后仍有可能感染其他亚型的HPV，进而导致癌症。因此，HPV疫苗接种后仍然需要进行宫颈癌筛查。