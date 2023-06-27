小虫子，大危害，夏季游玩需警惕

人民网北京6月27日电 （记者乔业琼）盛夏时节，恰逢暑假，大家都会选择和亲朋好友一起避暑纳凉、外出旅行。林间漫步、溪旁玩耍、爬山郊游都是人们最喜爱的户外活动。江西疾控微信公众号提醒大家，外出游玩时一定要做好个人防护，防止被蚊虫叮咬，特别是要当心草木间的蜱虫。

蜱虫，俗称草爬子、狗豆子、牛虱，与蜘蛛是近亲，常蛰伏在草丛中、植物上或寄宿于动物皮毛里，会吸食人血。蜱以吸血为生，其吸血目标极为广泛，包括哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类动物，且吸血时间较长，一般需要数天。

蜱虫的活动范围不大，以数十米为半径，等待动物或人经过。蜱虫等待宿主时有其独门利器。在蜱的前足末端，有个特有的嗅觉器官——“哈氏器”，对动物的汗臭和呼出的二氧化碳极其敏感，当与宿主相距15米时，即可感知，由被动等待到活动等待，张开双前肢，一旦宿主接近就会攀附而上，寄生吸血。不吸血时蜱虫的体积只有芝麻粒大小，吸饱血蜱虫圆滚滚犹如黄豆粒甚至更大。

蜱虫叮咬人体吸血后，可引起局部皮肤充血、水肿，引起急性炎症反应，甚至引起继发感染。有些硬蜱叮咬过程中分泌的神经毒素，可以导致宿主运动性纤维的传导障碍，引起上行性肌肉麻痹，严重时导致呼吸衰竭而死亡，称为蜱瘫痪。多见于儿童，如能及时发现，将蜱除去，症状即可消除。

此外，当携带病原的蜱虫侵袭人体后，可以传染相关疾病，已知蜱可携带83种病毒、31种细菌、32种原虫。“夺命蜱”主要危害是通过其体内携带的“新型布尼亚病毒”让人体感染一种叫“发热伴血小板减少综合征”的疾病。一旦染病，患者通常会出现发热、恶心、呕吐和腹泻等症状，查血常规提示血小板、白细胞进行性减少，部分患者伴有多器官功能损害甚至死亡。

那么，如何预防蜱虫叮咬？需注意以下三点：

一是踏清、郊游、爬山等户外活动时一定要做好个人防护，要穿长裤和长袖衣服，扎好袖口和裤脚，外露部位涂布驱避剂，以防蜱虫叮咬。

二是在野外活动时，要注意查看身上有无蜱虫粘附，游玩之后要洗澡，并仔细查看有无被蜱虫叮咬，特别是身体上皮肤较嫩的部位，蜱虫喜欢叮咬人的脖子、腋窝等部位。

三是家中如饲养猫狗、牛羊等动物，要注意保持动物的清洁，并定期用杀虫剂清除动物身上的蜱虫。

提示如果被蜱虫叮咬，无需恐慌，切勿生拉硬拽，以免蜱的口器被拔断而留在人体内，引起感染。