食用野生贝类当心中毒

人民网北京6月27日电 （记者乔业琼）暑期旅游高峰即将到来，很多人选择去海滨感受大海的无边无垠，海风+海鲜顿时暑意尽消。上海疾控微信公众号提醒大家，在享受美食的同时，也要注意饮食安全。

近年发现的高危贝类主要是贻贝（又称海虹、淡菜）和蛤蜊等，主要以麻痹性贝类毒素为主，贝类中各组织器官麻痹性贝类毒素的毒性高低依次是：消化腺>裙边>鳃>性腺>贝柱，人一旦吃了含有毒素的贝类就会中毒。

赤潮的发生是某些单细胞微藻类在海水中迅速繁殖，大量集结而成。甲藻类中的亚历山大藻、膝沟藻属、原甲藻属等一些赤潮生物种会产生麻痹性贝类毒素，贝类食入或吸附这些有毒藻类，藻类所含有毒物质即进入贝体内并在其中富集。人摄入含麻痹性贝类毒素的贝类后，毒素会迅速释放并呈现毒性作用。

当毒素含量超过人类食用安全标准时，就会发生中毒的危险，潜伏期仅数分钟至20分钟。症状开始表现为唇、牙龈和舌头周围刺痛，随后有规律地出现指尖和脚趾的麻木，随后麻木发展到手臂、腿部和颈部，病人可以做随意运动，但相当困难。中毒者可伴有头痛、头晕、恶心和呕吐，最后出现呼吸困难。膈肌对此毒素特别敏感，重症者常在2-24小时内因呼吸麻痹而死亡。麻痹性贝类毒素是我国海洋赤潮毒素中最常见的毒素之一，其毒性极强，中毒后病死率为5%-18%，尚无特效的解毒方法。

贝类毒素比较耐热，一般的烹调加工不易将其破坏，预防贝类中毒，消费者应注意以下两点：

一是在购买贻贝等贝类水产品时，挑选放心、有保障的场所，大型超市或者正规农贸（海鲜）市场。

二是消费者在赤潮暴发高峰期不要采捕和购买食用野生的贝类。

怀疑中毒时应立即停止食用可疑食物，进行催吐处理，并尽快前往医疗机构治疗，确保及早排除体内毒素。