饮食养生，健康一“夏”

人民网北京6月27日电 （记者乔业琼）在夏季，随着气温逐渐升高，人们的饮食偏好也在发生改变，都说病从口入，进嘴的食物很关键，那么如何以食养人，健康一“夏”呢？重庆疾控微信公众号发布相关提示。

切忌过度饮冷

虽然冰凉的食物会带来消暑感，但是日常饮食还是锐减以温热饮食为主，饮食过于冰冷会刺激肠胃，容易发生腹痛、腹泻等不适。

夏季解渴首推温水或者凉白开，如果饮用冷饮或者食用雪糕等，一定要适量。比如冷饮每次不要超过150ml（约普通矿泉水瓶的三分之一）、吃雪糕每次尽量不要超过一根，否则大量冷饮进入胃肠道后，不仅容易使肠胃受伤，消化吸收功能减弱，而且含糖食品食用过多，会产生饱腹感，扰乱一日三餐正常的进食规律，影响身体健康。

拒绝变质食物

夏季气温高，湿度大，利于细菌、病毒、寄生虫等滋生繁殖，相较于冬季，夏季剩饭剩菜更容易变质。

建议夏季做饭，按需按量，尽量做到当餐吃完，不过顿、不过夜。如果有隔夜饭菜，一定要及时密封好之后放进冰箱，尽快食用。再次食用时，切记要彻底加热，煮熟煮透后再吃。

常见荤菜推荐

鲫鱼：味甘、性平，补而不燥，具有健脾祛湿的功效。适用于脾虚食少、虚弱乏力、水肿、小便不利等病症。

基围虾：淡水虾性温味甘，虾肉有益气滋阳、开胃解毒的功效。

常见蔬菜推荐

番茄：性微寒，具有健脾养胃、平肝清热的功效，适用于食欲不振、胃热口渴等症。

黄瓜：皮味甘、性平，含有丰富的维生素C，能够清热解毒、生津止渴，尤其能排毒、清肠、养颜。

茄子：在夏季，茄子可清热解暑，特别适合在夏季因外感热毒或湿热内蕴而长痱子和生疮疖的人。

苦瓜：味苦，具有清热解毒、消暑、明目等作用。

空心菜：具有祛暑湿、清热毒的功能。

绿豆：具有清热解毒、利尿消暑、消肿止痒、增强免疫力等功效。

薏米：具有消肿、健脾祛湿、舒筋除痹、清热排脓等功效。

常见水果推荐

西瓜：祛火降躁，且富含钾盐，能弥补夏季因出汗量大导致人体大量流失的体内钾盐。

桃子：性温，具有清热解毒、润肺止咳、健脾益气、助消化等功效。

草莓：性凉味酸，具有润肺生津、解热清暑、健脾解酒、祛火除烦等功效。

葡萄：味甘微酸、性平，具有补肝肾、益气血、开胃力、生津液和利小便之功效。夏日炎炎常感食欲不佳，常食葡萄利于开胃、助于消化，能健脾养胃。

樱桃：富含胡萝卜素、糖、磷、维生素C、维生素A等丰富营养物质，具有抗贫血、祛风除湿等养生功效。