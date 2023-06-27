包教包会、七天快速回本？消委会提示警惕职业技能培训乱象

人民网北京6月27日电 （记者崔元苑）6月，正值高校毕业季，大量应届大学毕业生上网求职。各类职业技能培训为有就业和自我提升需要的人群提供了大量快速学习的途径与机会，但同时也暴露出不少行业乱象。一些培训机构经营者通过在知名网络短视频平台投放引流广告或内容，进行直播授课推广，虚假宣传“包教包会，不会全额退款”“包就业”“七天快速回本”“为自己投资”等诱导付费报名，部分不良商家打着“教你赚钱”的幌子收取高昂培训费用后不管不顾，损害消费者合法权益。很多受害者为学生、宝妈以及找兼职做副业的人群。对此，四川省消协发布了职业技能培训的相关消费提示。

常见的职业技能培训包括以下几类：

职业技能类。如“注册消防工程师证”等专业技术人员资格培训，该项考试报名需满足报名条件，包括不限于学历、工作年限等。

常见套路为培训机构工作人员宣传低门槛、提供资源，通过考证挂靠获利，缴费之前承诺考不过全额退款，由公司推荐企业进行证书挂靠，年挂靠收入在8-12万元。

当消费者实际报名缴费后，才知自身并未达到报考条件，咨询工作人员后回复可以通过企业代报名方式进行报考，公司会帮助寻找企业，以该企业员工身份给消费者报名。

针对该公司欺诈和违法违规行为，消费者要求退款和赔偿，商家便利用合同中不公平的格式条款限制消费者退款权利。

副业、兼职及其他职业技能培训类。如“播音配音”“游戏原画”“剧本杀写作”“PS视频剪辑”“成人编程”“影视后期”等。经查询，这类职业技能未列入国家职业资格目录。

商家一般通过某些短视频平台等渠道进行广告推广；以“0基础学，0元领取试听课程”“免费领取资料、体验课程”“关注加群”“视频评论区评论领取资料”“试看学习视频”等寻找意向客户；以“获取优惠名额，数量有限”为由催促缴纳定金；宣传“包教包会” “边学习边兼职”，展示虚假收入图片，让学员放下顾虑，加速推进成交。对于支付能力不足的消费者，以预期收益、减缓资金压力为由进一步劝导其分期贷款。

当培训效果名不副实、质量低劣，学习环境无法得到保障，学员实际并未享受到商家承诺和在合同协议上约定的服务，要求退款和取消分期就被商家各种拖延处理。

短视频运营类。一些机构声称“缴费报名即获得五大保障：保障一，无任何二次收费和其他消费；保障二，老师操盘带你至少运营到拥有一万或数十万不等的粉丝；保障三，对基础较差的同学，至少5000元保底收入，而基础好的同学，保底收入甚至能达到8000元；保障四，签订教学合同、加盖公司公章，支持开发票；保障五，学不会直接退款”。

一些不良培训机构所谓的“亲自授课，帮推广”实际是需要消费者自己付费投流，所谓的“合同保障”并未提供有效联系方式，所谓的“优秀讲师”也有可能是虚假人设包装，所谓的“精品课程”也有可能是网络资源的整合拼接。

电商开店及运营类。此类纠纷主要为跨境电商代开店代运营退费纠纷。消费者通过某知名短视频平台、某讯课堂、推广视频下方评论区等渠道向培训公司咨询跨境电商代开店及操作后，公司承诺“手把手一对一教学”“没开店成功可以退学费”“10天不回本即可全额退款”“帮助提高店铺订单量和人流量”“不用自己操作货源、运营，轻松开店，月入过万”，吸引消费者报名签约。

消费者缴纳代开店的相关费用以及课程培训费后，才发现并无实质培训内容，宣传的电商开店教学、店铺装修美化、产品上架等各种操作培训，在合同上面却写的是咨询，商家实际也并未按照合同约定提供服务，只能由消费者自己看视频学习。培训公司工作人员对消费者提出的问题也不给予解答，态度恶劣，并且还推销其代运营业务，费用1-3万不等，谎称“在家坐等收益”。

经实际查询，相关公司存在征信问题且公司实际操作与承诺的服务并不匹配，待消费者反应过来要求退款时，要么拖延，要么要求扣违约金，更有甚者直接失联。

其中的风险点在于，消费者缴纳代开店和代运营的相关费用，而商家实际并不具备实现承诺事项的资质和能力，且在代运营过程中可能涉及商标侵权和不正当竞争等风险。由于营业执照信息和法定代表人均为消费者自身，一旦相关代开店代运营公司跑路失联，那么消费者最终将蒙受无法预估的损失。

针对以上这些问题与风险，四川省消协提醒消费者，某些所谓“专业技能考试项目”已从《国家职业资格目录》中剔除，报名前需注意参考《国家职业资格目录（2021年版）》。警惕商家无相关培训项目许可，打着“教育咨询”“教育科技”的营业执照名头从事教育培训项目。警惕商家合同履约能力差，售后服务无保障。警惕关于所售卖课程和服务可能存在潜在的侵权销售风险和不正当竞争问题。

四川省消协提醒消费者报名购课注意以下五点：

一、不要轻易相信培训机构保证性承诺，对于不符合报考条件的情况，不提供虚假资料和报考证书，避免合法权益得不到法律的保障和支持。

二、选择资质齐全、口碑好、信誉度高的企业，报名前可先行前往国家官方网站（国家企业信用信息公示系统）或者多个渠道查询企业征信情况及涉诉问题等。

三、签订合同要注意。拿到合同先别签，需要对合同服务内容、服务期限、收费金额、退费标准及违约责任等，逐一进行审阅确认，对口头承诺需在合同备注说明或者签订补充协议，对于合同相关争议的解决方式了解清楚，对于合同中预留的联系方式尽可能的加以验证，避免无效联系方式，缴完费后商家就失联。

四、保留好凭证。对整个交易过程当中，包括且不限于保留好电子、纸质合同，收据发票、聊天记录、商品订单信息等凭证，一旦发生消费争议便于事后维权。

五、如遭遇相关经营者突发情况（如经营者在收取大量报名费用后突然关门停业无法联系等），请及时拨打12345寻求政府部门帮助。