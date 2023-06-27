勿轻信“名师授课”“轻松拿证” 深圳市消委会发布成人教育培训消费提示

人民网北京6月27日电 （记者崔元苑）如今，越来越多的人意识到学历对于自身发展的重要性，也在通过多种方式及途径提升学历，但一些培训机构虚假宣传、诱导贷款、退费难等问题也让想报考的消费者很纠结。近日，广东省深圳市消委会和福田区消委会联合发布有关成人教育培训的消费提示，提醒消费者在购课前不要轻信机构“与某某大学合作关系”“名师授课”“超短学制轻松拿证”等类似宣传。

选择机构需谨慎，多方比较是关键

消委会建议，消费者在选择机构前，可以登录“国家企业信用信息公示系统”查询培训机构的营业执照、成立年限、经营场所、经营风险等信息；也可以通过互联网查询其他消费者对该机构的评价，多方比较后再做决定；还可以关注“天天315”等平台发布的消费提示，慎重选择已被公示的机构，以免上当受骗。

口头承诺毋轻信，保留证据最有效

消委会提醒消费者在签订合同时，要仔细查看合同服务条款是否与机构承诺的一致。对合同中没有体现的重要承诺，消费者可以要求机构提供补充协议。同时也建议消费者尽量以文字方式与培训机构沟通，也可以对机构承诺进行截屏或录音录像，以保留证据、便于日后维权。

小恩小惠莫贪图，退费规则要关注

消委会提醒，首先，消费者在购买课程前要询问参与优惠活动的条件以及相应的限制性条款。付款时一定要充分了解机构的退费规则，重点关注退费申请时限、退费比例等条款内容。其次，订约时要注意违约金条款，参照《民法典》的有关规定，若违约金高于可能造成的损失的，消费者有权要求减少或拒绝签署违约金条款。

量入为出消费，安全渠道付款

消委会建议消费者要考虑自身经济能力，量入为出、理性消费，贷款培训要考虑不能按期还款带来的失信风险。 消费者在购买课程时，要选择交易环境安全的网购平台或店铺，并通过平台正规途径转账支付，切忌在个人社交媒体私下转账交易。 在交易过程中，不要轻易透露证件号、银行账户资料等关键信息。

机构宣传要核实，考试政策需自知

消委会提醒，消费者在购买课程前，不要轻信机构“与××大学合作关系”“名师授课”“超短学制轻松拿证”等宣传， 消费者可以联系目标院校核实机构宣传内容。关于学制年限、学费金额、报考条件、报考政策等信息，消费者可以致电或前往目标院校所在地的教育考试院咨询，也可以登录教育部门的官网查询，避免被培训机构利用信息差误导消费。

最后，消费者可以通过多渠道学习相关法律法规和消费知识，积极主动地维护自身合法权益。