炎炎夏日，防晒衣如何正确选购？江苏省消保委发布4项消费提示

人民网北京6月26日电 （记者崔元苑）炎炎夏日，防晒必不可少。作为有效的物理防晒手段，防晒衣是很多消费者的首选。目前市场上防晒衣品种很多，但价格相差很大，消费者选购时需要注意哪些问题呢？近期，江苏省消保委发布了防晒衣选购消费提示。

一、防晒性能怎么样，这些数值要关注

决定一件防晒衣防晒性能的主要有两个数值：UPF值和T(UVA)AV值。UPF值是紫外线防护系数，数值越高说明紫外线防护效果越好；T(UVA)AV值是紫外线透射系数，数值越小说明防晒遮挡效果越强。根据国家相关强制性标准，UPF＞40，T(UVA)AV＜5%，同时满足这两个条件，才能称为“防紫外线产品”。建议消费者在购买防晒衣时查看商品吊牌或宣传页面的执行标准和相关数据，确定其防晒效果是否符合要求。

二、全面角度选衣服，既能防晒又透气

防晒衣作为穿在身上的服饰，消费者在选购时除了防晒性能，也会格外关注商品的舒适度。建议消费者在选购时尽量选用手感柔软舒适、有透气设计的防晒衣，如选用在腋下等部位有孔洞面料来增加消费者的穿着舒适度的衣服。如果防晒衣上没有设计孔洞面料，消费者可将面料放在嘴边吹一下，用手在另一侧感觉透过风的大小，如果吹起来不太费劲，且手能感觉到有风透过，说明透气性能良好，反之则说明透气性能不佳。透气性能不佳的防晒衣，穿在身上会有严重的闷热感。

三、颜色深浅有影响，根据需要去选择

对防晒衣的颜色有需求的消费者要注意，防晒衣的颜色对其防晒性能也有影响，同样材质，一般深色系面料会比浅色系产品防晒效果更好，但在穿着舒适度上会更闷热，建议消费者结合自身实际选择。此外如果面料密度较稀疏、面料厚度较薄，其防晒效果也会有所下降。消费者可以根据自己的需要，选择大小合适，能够覆盖全身，高领立体剪裁，防护性强，活动起来方便舒适的衣服。

四、不同材质差别大，洗涤保存要小心

部分防晒衣是在布料中加入防紫外线助剂或者在衣服的表层涂抹一层防紫外线涂层，此类防晒衣经多次洗涤后面料、涂层会慢慢受损，防晒性能也会逐渐减弱。还有部分防晒衣的布料是利用防晒陶瓷纤维与聚酯纤维结合，增加衣服表面对紫外线的反射和散射作用，其受浸水和洗涤的影响较小。消费者如购买的是涂层类防晒衣需要注意尽量减少防晒衣的洗涤次数，减少洗涤前浸泡时间，洗涤过程中动作轻柔避免拉伸，避免在潮湿环境穿着和存放防晒衣。