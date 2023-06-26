炎炎夏日 警惕空调“吹”出来的疾病

天气炎热，不少人都开起了空调。天津市第一中心医院全科医学科主任医师胡慧英在接受人民网记者采访时提示，大家在享受空调带来凉爽的同时，也需警惕吹空调可能引发的健康隐患。

胡慧英介绍，人们通常说的空调病，是指长期处在空调环境中而出现头晕、头痛、食欲不振、上呼吸道感染、关节酸痛等症状。其实医学上并没有一种病叫做“空调病”，这是一个社会学的病名，通常与空调的不当使用有关。多发生于夏季，常见于老年人、儿童、妇女和自身免疫功能偏低的人。

胡慧英表示，呼吸道症状一般常见咳嗽、打喷嚏、流涕等类似感冒症状，情况严重时会引发细菌、军团菌等微生物感染，导致肺炎；消化道症状多出现胃肠道不适，如厌食、腹痛、腹泻、恶心呕吐；循环系统由于冷热刺激对内脏血流和体表血管的影响，可引起大脑供血障碍，出现头晕、头痛等；神经系统常见面神经炎、皮肤局部末梢神经炎，严重者会引发面瘫；女性得了空调病容易出现月经不调、痛经等。

胡慧英提示，使用空调时应避开以下误区：一是启动空调后马上关闭窗户。应待空气流通一段时间后，再关闭门窗。二是盖被子吹空调，预防空调病。其实，盖着被子只可以保暖，不能防止感染。三是小宝宝不能吹空调。事实上，宝宝的基础代谢要比成人高，比较怕热。不开空调，屋内温度过高，可能导致宝宝患上中暑、痱子、湿疹等。

如何预防空调病？胡慧英建议，一是改善环境。①保持房间通风透气，适当调节阳光照射，长时间开空调时，要注意开窗换气，2至3小时开一次窗，每次通风10至15分钟。②房间湿度不宜过低，适当饮水补充水分，或是在空调出风口下方放置一盆水来改善房间湿度，房间内湿度控制在40%至60%为宜。③及时打扫房间，保持室内清洁。

二是合理使用空调。①定期清洁空调，长时间不用的空调，使用前要清洗，最好找专业人士定期进行清理消毒。②使用空调时，空调温度不宜设置太低，室内外温差也不宜过大，一般较适宜温度为26至28摄氏度。从炎热的室外进入室内，不要立即开空调。避免冷风直吹身体，尤其是头面部、膝盖、小腹、腰部等对温度比较敏感的部位。③空调出现问题时及时报修。

三是自我调节。①锻炼身体，增强体质。②做好防护，尽量避免长时间处于封闭环境，可利用早晚天气较凉爽时适当外出活动，减少风险。③对不适症状早期识别，如症状加重及时就医。