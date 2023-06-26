健康度夏 专家支招教你远离“空调病”

炎炎夏日，很多人都喜欢吹空调降温度夏，但长时间待在空调房内，可能会导致“空调病”。“空调病”有哪些危害？哪些人群需要重点注意？在本期《一分钟养生课》上，清华大学第一附属医院急诊科副主任医师史婧为广大网友讲解相关知识。

史婧表示，“空调病”并不是一种特殊病症，但其表现与多种疾病症状相似，通常会出现头晕、易疲劳、颈肩痛、手脚凉、易感冒和过敏等。

“这主要是由于长期处在空调环境，空间相对密闭、空气不流通、室内外温差较大，人体不能适应而导致的。”史婧说，随着空调在工作场所和居室内普及，“空调病”在夏季的发生率逐年增加，尤其是老人、儿童、女性更需注意。

史婧解释，室内外温差过大、骤冷，会导致人体血管突然收缩，出现肌肉、筋膜痉挛，表现为酸痛、僵硬，诱发炎症，比如关节炎，还会加重心脏负担，诱发心血管疾病；空调吹出来的风湿度比较低，容易导致室内空气干燥，造成上呼吸道和皮肤干燥；如果没有及时清洗空调，过滤网上附着大量的微小灰尘及尘螨会吹入房间内，诱发过敏；而长时间呆在空调房，空气不流通会造成头晕、易疲劳，以及手脚凉等。

如何科学使用空调，正确防暑降温？史婧建议，首先，避免长时间处于密闭的空调环境，经常开窗通风，最好2-3小时一次；其次，室内外温差不宜过大，室内温度最好控制在24-26摄氏度，夜间睡眠时开启定时功能，避免长时间使用空调；第三，定期清洗空调，防止致病微生物过度繁殖，诱发过敏。

“此外，尽量不要让空调的冷风直接吹在身上，尤其是刚从室外较热的环境进入空调房时，可先在室内外交界处让身体适应几分钟，再逐步进入空调房。”史婧说。

高温防护系列科普短视频——

高温天气警惕热射病 专家教你这样判断和急救

点击下方图片进入【1分钟养生课】专题，获取更多精彩内容

↓↓↓