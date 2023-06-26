感染新冠病毒后，哪些人需要吃抗病毒药？专家这样说

随着疫情防控措施的优化，人员流动大幅增加，在领略祖国壮美风光之余，新冠病毒感染的风险不可忽视。那么，感染了新冠病毒就需要服用抗病毒药物吗？抗新冠病毒药物应该怎么服用？针对这些问题，记者采访了重庆医科大学附属第三医院呼吸内科主任姚伟教授。

易感染人群需要注意防护，抗原阴性不代表可以放松警惕

问：新冠病毒的易感人群有哪些？目前该如何预防新冠病毒感染？

姚伟教授：新冠病毒的易感人群包括既往未感染过的人、没有接种过疫苗的人等。此外，距离首次感染新冠病毒超过6个月的人群，因体内抗体降低，也有再次感染的风险。建议接种疫苗或感染3个月后再次接种新冠疫苗，刺激体内抗体水平再度升高，降低感染风险。同时还要勤洗手、注意休息、适当进行户外活动；节假日亲友欢聚可能休息较晚，但过度熬夜会降低免疫力，也需要注意。

问：已经有嗓子干、发烧等新冠病毒感染症状了，但抗原检测显示还是阴性。一般感染几天之后通过抗原检测可以测出新冠病毒感染？上述情况是否会延误使用药物的时机？

姚伟教授：现在很多人自己做抗原检测，但是抗原检测会有一定滞后性。我第一次感染时，在有症状三天以后抗原才呈阳性，但在第二次感染时，有症状的第一天就检测出阳性。因此，抗原检测阳性的出现早晚也是有区别的。对于高风险人群也就是脆弱人群，如果有新冠的接触史，或是出现了相应症状，即使抗原阴性也需要尽快去进行核酸检测。如果核酸结果也是阴性，但是有肺炎或是其他较为严重的症状，那在感染的早期启动抗病毒治疗是非常关键的。

出现症状后怎么办，退烧药是否可以替代新冠抗病毒药物

问：出现新冠症状该怎么办？

姚伟教授：目前的奥密克戎毒株病毒性并不强，不少患者即便感染症状也较轻，首先需要放松心态、积极应对。一旦确诊并出现新冠症状后，最好在“黄金72小时”内服用抗新冠药，尽可能减少对身体的危害，降低社会面传播能力。

问：上一波疫情时热度很高的退烧药可以替代新冠抗病毒药物吗？

姚伟教授：抗病毒药物的作用机制是抑制病毒的复制，从而起到缩短病程、改善生活质量的目的。因为新冠患者大多数症状都比较轻，可能有发烧、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽等症状，但没有肺部感染，所以早期可以用退烧药这类缓解症状的药物。但是对于脆弱人群，新冠病毒感染容易引发肺炎，导致重症，那这类患者就需要使用抗病毒药物。除此以外，新冠症状严重、症状比较多的患者，需要尽快缓解症状的，也建议服用新冠抗病毒药物。两者之间是互相补充的关系，退烧药不能够替代抗病毒药物的治疗，这是我们要提醒大家的。

问：哪些人是脆弱人群？脆弱人群的用药有什么需要注意的？

姚伟教授：“脆弱人群”包括高龄、糖尿病、肾功能不全、肝功能不全，过度肥胖以及长期使用免疫抑制剂的肿瘤患者，这类患者可能需要早期干预并使用新冠药物。

新冠抗病毒药物都有哪些，患者用药需要注意什么

问：现在市面上有哪些治疗新冠的药物？进口药物和国产药物有何区别？

姚伟教授：现在市面上的新冠抗病毒药物比较多，国产药也已上市，包括先诺欣、民得维等，可及性大幅提升。从作用机制来讲主要分两大类，也就是3CL蛋白酶抑制剂和RdRp抑制剂。进口药和国产药作用机制非常相似，两者之间没有大的区别，患者如果需要用药，可根据医嘱和自身情况选择。

问：患者在使用新冠抗病毒药物时，有哪些需要注意的？

姚伟教授：不同作用机制、不同成分的新冠抗病毒药物在使用时有很多注意事项，需要就医后根据医嘱使用。比如3CL抑制剂类新冠口服药有较为明显的药物作用机制冲突问题，可能会影响现有疾病的治疗。另外，不同药物的适用人群可能也不一样，比如进口药物(P药)主要针对减少重症发生，适用有高风险因素的轻中度患者使用，而今年获批的国产新冠抗病毒药物针对的轻中度患者，不限制是否伴有高风险因素。