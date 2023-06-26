从家居家政到养老育儿 到家服务升级扩容

从上门保洁到上门整理收纳、从上门清洗家电到维修智能设备；未来，年轻人“上门代厨”，老年人“上门护理”——随着居民生活水平的提高，到家服务正在不断升级扩容。受益于居民消费水平的提高以及移动互联网和在线支付的普及，到家服务让国人家庭生活更加便捷。

到家服务进入万亿级市场行列

到家服务行业是指为客户提供上门服务的企业，其服务领域包括到家维修、家居服务和家政服务等。

近年来，随着移动互联网和在线支付技术的普及，以及经济发展和居民消费能力提升，中国到家服务行业得到了快速增长。《2023年中国到家服务行业发展情况蓝皮书》显示，通过在线平台，用户可以方便地预约和支付服务，而服务提供商则能够通过互联网拓展服务范围和提高服务质量。这种便捷的服务模式极大地降低了客户的寻找成本，提升了供给与需求的匹配效率，到家服务的兴起正是得益于移动互联网技术的普及。

在过去十年间，随着经济增长、人民可支配收入不断增加，居民消费能力得到提升，为到家服务行业提供了坚实的经济基础，推动了行业的蓬勃发展。

调查显示，到家服务行业的市场规模在2017年为4400亿元，2021年起已进入万亿级市场行列，并仍在不断增长。而随着人们生活水平的提高、生活习惯的转变，对到家服务的需求越来越大，使得行业得到快速发展，并逐渐形成多元化、多层次、高质量的发展格局。同时，随着互联网技术和智能设备在到家服务行业中的应用，行业与平台规模进一步扩大，服务内容更加丰富，预计市场发展前景将更加广阔。

家政、洗衣、装修、教育、按摩、美容、美甲、美发、厨师、二手回收……如今，几乎所有你能想到的传统领域服务，都可以到家。

从业人数增加提供专业技能服务

经过数个小时的整理、收纳，将原本杂乱无章的房间变得井井有条——随着人们精致生活理念的转变，整理收纳师这个职业被越来越多的人熟悉。2021年人社部公示的新职业目录中，“整理收纳师”被纳入“家政服务员”类别。

新职业的涌现，促进了到家服务行业的从业人员数量不断增加，越来越多的人选择从事到家服务行业，提供专业技能和服务，这也为行业发展提供了重要支持。

政策对到家服务行业的支持也是其快速发展的关键因素之一。政府在推动共享经济发展和就业增加方面采取了积极的举措，出台相关政策，鼓励企业创新、提高服务质量，并加强对行业的监管等，为到家服务行业创造了良好的发展环境。

共享经济的兴起，改变了传统服务业需要面对面、同时同地交易且不可复用的低效率特性，通过“互联网+”创新使得随时随地、批量复制的服务型消费成为可能，并且扩大了服务半径，有力提升了服务业生产效率。同时，共享经济让供需双方的信息不对称被打破，过去未能得到充分利用的存量资源和劳动力被充分调动，大大强化了服务业的供给能力。此外，共享经济降低了创新创业的门槛和成本，过去必须依赖企业等组织才能完成的商业行为，如今紧靠小微个体即可达成，增加了服务供给的丰富性、多样性。

到家服务覆盖静态动态“家”场景

在家一失手，手机屏幕摔碎了！这时，无论出门维修还是寄送维修，都需要花费相当的精力和时间成本，上门维修就成了省时省力的新选择：小程序下单，半个小时后师傅拎着工具箱登门，经过半个小时的换屏操作，手机屏幕焕然一新。

仅以上述手机上门维修服务为例，随着业务的高速发展，这一服务场景正在不断升级，平台正在将单一的手机维修业务提升为集合手机、智能设备、机器人、无人机维修等3C数码及家电维修的综合性服务，并且纵向覆盖更多场景，包括提供原厂配件、高品质配件、安装等多样化服务。

互联网、人工智能技术的飞速发展，为共享经济和到家服务行业的高质量发展提供了技术支持。在互联网和数字技术的加持下，到家服务行业围绕“家”的场景充分挖掘用户需求，不但逐步覆盖了家电维修、家居服务、室内保洁、整理收纳、家电清洗等静态服务场景，还在向月嫂、家教、老人陪护等动态服务场景拓展，囊括了居家生活的饮食起居、养老育儿等需求。这些服务场景的丰富多样化满足了人们对生活便利和高质量的需求。

同时，互联网的发展与应用，有效地降低了到家服务客户的寻找成本，增加了客户与到家服务企业之间信息的透明度，有效提升了行业供给与需求的匹配效率。

在这个充满潜力的市场中，诞生了许多到家服务平台，如闪修侠、Hi维修、91畅修保、神州联保、快可立全国联保、啄木鸟家庭维修、叮叮快修等。每个平台都拥有自己独特的特点和商业模式，为消费者和服务提供者提供了更多选择和机会。

不过，各平台也存在着不同的经营痛点，例如维修依赖于精细作业的技术，容易形成透明度模糊导致小病大修等问题；家政服务则存在劳动者流动性大、专业化人才缺口明显等问题。

“懒人经济”催生新兴到家服务

近年来，由于生活节奏的加快和生活水平的提高，越来越多的人倾向于通过“购买服务”来提升生活幸福指数，“懒人经济”走进大众视野。“上门代厨”“上门护理”等新兴到家服务开始涌现。

“上门代厨”翻红？

“上门代厨”是网上兴起的一种为陌生人上门做饭的服务。消费者要在相关平台和厨师沟通后下单，即可享受上门到家的代厨服务。其服务模式有两种：专业厨师上门和兼职上门做饭。

其中，专业厨师上门模式由厨师入驻的平台进行运营，菜系覆盖全面，服务对象以商务宴请或私人家宴为主。

兼职上门做饭属于家政服务一类，目前以服务者和消费者通过社交媒体发布信息进行沟通为主，暂无规模较大的代厨平台，服务内容多为家常菜式，价格相对便宜。在各大平台上搜索“上门做饭”“代厨”，可跳出大量兼职信息。这些“大厨”晒出厨艺，按菜品数量标出价格，如“两菜一汤48元，四菜一汤88元……”还可提供买菜、洗碗、厨房清洁等服务。

不过，“上门代厨”服务领域整体也面临着定价规则不一、安全管理困难，以及权益维护困难等问题。其实，早在2014年，市场上就曾出现过主打厨师上门服务的平台，也涌现出不少代厨项目。但由于盈利模式不清晰、供需连接未打通、厨师规范化水平低等原因，一批代厨平台相继没落。如今，随着用户需求的增长，代厨服务再次登场。虽然依旧面临风险和争议，但作为社会分工细化新职业，其发展前景仍然被业内看好。《蓝皮书》建议，相关部门和平台企业正面引导和规范该行业律康发展，如参照网约车、家政等成熟的服务管理模式，确定行业准入门槛，完善支付方式、纠纷解决路径等事项，对整个服务过程量身定做质量评价和管理办法等。

上门护理服务需求激增

上门护理也呈现出良好的发展势头。据国家统计局统计，2021年，我国患慢性病的老年人已经超过1.8亿，占老年人总数的65%。失能、半失能的老年人有4400万左右。失能、高龄、空巢老人的增多，使得很多带病生存的老年人对上门护理服务需求激增。

当前上门护理服务平台运营主要通过与医疗机构合作或医疗机构入驻平台的方式，由患者提出上门护理申请，由平台派遣覆盖范围内的注册护士，提供专业的护理服务。同时，部分平台还与保险公司合作，以保险产品为补充，打造“健康+保险服务”的模式，吸引更多患者关注。提供的上门护理项目主要集中在基础护理、母婴护理、专科护理、检验服务等方面，具体包括静脉采血、普通换药、PICC换药、导尿、留置胃管、压疮护理、造口护理、外科拆线等数十种家庭护理项目，涵盖了一般家庭对护理服务的基本需求。目前主要的上门护理平台有：医护到家、金牌护士、格尔护士等。

与生活照护不同，护理是具有不确定性、高专业性、高风险性和侵袭性的医疗行为，亟须明确医疗规范以保证医疗安全。《蓝皮书》提出，虽然当前平台主要依靠专业医疗机构护理人员开展上门服务，但是仍然面临相关行业规范缺失、护理服务范围及责任不明晰等问题，此外，由于护理内容多且复杂，不同的护理内容需要的护士水平不一，如何做好护士分级并根据护理内容精准派单给护士也是平台继续发展的突破点。