以更优消费环境激发更大发展动能（走进市场看信心）

习近平总书记指出：“建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。”

今年以来，各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置，以更优的消费环境激发更大的发展动能，推动消费回暖跑出“加速度”。

国家统计局数据显示，1至5月，社会消费品零售总额187636亿元，同比增长9.3%，比1至4月加快0.8个百分点。

中国商业联合会发布的数据显示，5月，中国零售业景气指数为51.1%，较上月上升0.3个百分点，连续5个月保持在荣枯线以上。这表明企业经营信心进一步提高，零售业发展呈持续上升态势。

商业基础设施建设扩容提速，创新市场供给

北京朝阳区，一条亮马河连起三里屯、燕莎、蓝色港湾等商圈。近年来，亮马河两岸的商业企业以模式创新带动商业运营升级，不断优化商圈结构、丰富商品供给，形成北京城区一条重要的滨水商业带，商业活跃度大幅提升。

从便利店到连锁商超，从购物广场到商业综合体，近年来，我国商业基础设施建设扩容提速，人们购物更方便、选择更丰富。

完善快递物流，流通渠道更通畅。

在湖南耒阳，村民收寄快递不用出村，还能在线销售农产品。当地加快推动快递进村项目建设，通过在村里设立综合便民服务站，打通农村物流服务的“最后一公里”。

近年来，各地区各部门大力加强县乡市场体系建设，加快升级改造商贸中心、大中型超市、集贸市场等，鼓励连锁商贸流通企业、电子商务平台等下沉农村，拓展消费新业态新场景，打造乡镇商业集聚区。全国建制村快递服务覆盖率已达95%。

强化政策集成，社区消费更便利。

清晨在小区门口的早餐店吃一笼热气腾腾的包子，下班后到楼下的便民菜店挑几样新鲜蔬菜……在相关部门推动下，许多城市加快建设一刻钟便民生活圈，社区商业规模持续扩大；统筹社区综合服务设施与社区商业网点协调发展，不断释放市场活力。

创新市场供给，消费选择更丰富。

“在这儿露营还能看到丹顶鹤等珍稀鸟类，旅游体验很好。门票价格亲民，很适合节假日带孩子来游玩。”近日，在山东聊城位山湿地公园，前来露营的张昕一家玩得开心。

促进文化消费与旅游消费有机结合，培育文旅融合新业态新模式。各地区各部门充分调动经营主体积极性，以重点产业项目为载体，推动文旅产业资源要素融入乡村经济社会发展，培育乡村发展新动能。

优化营商环境，激发经营主体活力

提高效率，登记注册便利化。

“周末，我们忙得脚不沾地，一天接待好几百人，翻台率很高。”今年，上海市民孟晶洁在静安新业坊文化创意产业基地开了一家餐厅，每到饭点，客人络绎不绝。

为了优化开办企业流程，上海静安区市场监管局推出住所标准化登记模式“易码办”，不再需要厚厚一摞住所材料，孟晶洁在线提交二维码和租赁合同，第二天就收到了营业执照。

今年1月，上海市发布提信心扩需求稳增长促发展行动方案，展开助企纾困和援企稳岗扩岗、恢复和提振消费、营造国际一流营商环境等行动。

“为了让我尽早取证，市场监管部门的工作人员还上门指导合规装修，让我们少走了弯路，节省了成本。”孟晶洁说。

“优化营商环境可大幅提高行政办事效率，更重要的是给企业、居民信心和动力。”中国人民大学应用经济学院副院长黄隽说，要不断优化营商环境，继续破除制约内需增长的体制机制障碍，为提振市场信心加油鼓劲。

创新机制，经营主体有干劲。

去年12月，全国首个营商环境建设厅——海南省营商环境建设厅挂牌成立，进行营商环境建设体制机制创新的新探索。政府部门大力提升服务水平，当好经营主体和群众的“店小二”。

今年1月，北京市发布清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案，聚焦消费领域企业全生命周期堵点痛点问题，着力破除制约扩大消费的制度机制障碍，培育和激发经营主体活力和创新能力，全面促进消费恢复，加快消费提质升级。

中国（深圳）综合开发研究院常务副院长郭万达认为，良好的营商环境有利于提振市场信心、扩大消费和生产，对经营主体而言宛如一颗“定心丸”，增加了发展干劲。

减少消费者后顾之忧，释放消费潜力

消费维权越通畅，消费者后顾之忧越少。随着消费环境更加健康有序，人们自主消费意识和问题辨识能力在提升。要进一步畅通消费者权益保护渠道，不断释放消费潜力，促进消费持续恢复。

深化在线纠纷解决机制，加强维权服务。

“我在12315平台投诉的第二天，被投诉网店所在的电商平台就给我打了电话，问清楚情况后立刻同意退货，网上购物更放心了！”北京海淀区市民张照然说。

近年来，国家市场监督管理总局深化在线纠纷解决机制建设，推动11.4万家相关企业入驻全国12315平台。与传统调解相比，处理时长缩短14.2天，和解成功率提高11.25个百分点。

据统计，截至去年底，全国12315平台受理投诉举报咨询7078.94万件，为消费者挽回经济损失123.02亿元。

完善投诉协同处置规则，提升投诉解决率和满意度。

“要继续强化投诉工作机制建设，完善投诉协同处置规则，提升消费投诉解决率和满意度。让人民群众在消费中的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。”中消协副会长兼秘书长彭新民说。

良好的消费环境是提振消费信心、促进社会消费的重要一环。多措并举保障好消费者合法权益，持续优化消费环境，有助于不断激发消费潜力，促进消费市场持续回暖。

（本报记者林丽鹂、齐志明、王昊男、黄晓慧）

《 人民日报 》（ 2023年06月26日 01 版）