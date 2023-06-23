节日消费升温、出行热度高涨 数字里看端午假期

央视网消息：端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国四大传统节日，也是中国首个入选世界非物质文化遗产的节日。在悠长的岁月中，人们赋予它端阳节、菖蒲节、浴兰节、龙舟节、粽子节等近30个别称。在这一天，我们一同吃粽子、赛龙舟、插艾蒲、祭屈原、戴五色线，这个名单还可以列得更长。

端午节就是这样，虽然年代久远，但是它给我们留下了丰盛又浪漫的文化财富。节日的叫法各地可能有所差异，但是每一点一滴都浸润着至真至诚的家国情怀，都是华夏儿女共同的精神原乡。在此，我们也要祝大家端午安康。接下来，我们就去看看这个端午节人们出行、出游情况及各地热闹的民俗活动。

商务部：民俗产品销售旺盛 节日消费氛围浓厚

首先来看消费情况。商务部监测显示，2023年端午节恰逢毕业季，促消费活动增多，居民出行意愿上升，节日消费氛围浓厚。

节庆商品消费大幅增长。传统民俗产品销售旺盛，种类丰富、口味多样的粽子在市场上热销，粽叶、鸭蛋、香囊等备受消费者青睐。相关数据显示，近一周一些大型连锁超市门店粽子、咸鸭蛋、粽叶销售额较前一周增长近70%。

休闲出行、餐饮等消费升温。假期外出需求增加，避暑休闲等成为热门选择，交通出行、酒店民宿、景点门票等订单大幅增长。截至6月12日，部分电商平台端午假期休闲旅游订单预订量同比增长近6倍。银联商务数据显示，近一周餐饮消费额同比增长20%以上。

生活必需品市场货丰价稳。节日临近，商务部门指导企业加强生活必需品货源组织，增加市场供应。据商务大数据监测，上周全国食用农产品市场供应充足、价格平稳。其中，粮食、食用油、水产品、水果价格与一周前基本持平，蔬菜批发价格上涨0.7%，肉类、鸡蛋价格小幅下降。

北京高速公路网日均交通量约243万辆次

端午假期，出游、出行活动增多。据北京市交通部门预计，出行以中短途为主，京郊与周边省区市中短途热门景区路段压力较大。预计假期北京高速公路网日均交通量约243万辆次，较2019年同期上升9%。

河北省高速公路交通流量约660余万辆次

根据河北省交通部门的预测，端午假期三天，河北省高速公路交通流量约为663.34万辆次，日均221.1万辆次，是平日流量的1.17倍。预计拥堵或缓行的高发路段排名靠前的有：京哈高速、大兴国际机场北线高速、张涿高速保定段、大广高速京衡段等。请途经相关路段的出行人员留意路况信息。

重庆高速全路网车流量约382万辆次

视线转向重庆。预计重庆高速全路网车流量约382万辆次，日均约127.3万辆次，较平日增长约44.0%。预计今天(6月22日)单日车流量最高，约133万辆次。

端午运输全国铁路预计发送旅客7100万人次

再来看铁路客运的消息。2023年端午假期铁路运输期限为6月21日至25日，共计5天，全国铁路预计发送旅客7100万人次，日均发送旅客1420万人次。昨天(6月21日)起，热门线路和车站增开列车，确保旅客顺利出行。

中国铁路兰州局预计发送旅客110万人次，日均发送旅客22万人次，今天为客流高峰日，预计发送旅客26万人次。端午假期期间，兰州、敦煌、陇南、银川、天水等热门旅游地客流明显增加。

中国铁路昆明局预计发送旅客125万人次，日均25万人次，较2019年同期增长19%。针对西双版纳、大理、丽江等方向客流较为集中的实际，铁路部门采取动车组重联的方式，最高单日重联动车组列车27.5对，进一步扩大运能。其中，中老铁路国内段日均开行21对，大理、丽江方向增开重联动车6.5对，全力满足旅客出行需求。

端午假期 山东各主要机场迎来客流高峰

端午假期，大家出游、出行的热情高涨。看完了铁路，再来看看民航方面。假期三天，山东各主要机场也是迎来了客流高峰。济南机场预计完成旅客吞吐量27.7万人次，为2019年同期的119.4%；青岛机场预计完成旅客吞吐量20.5万人次，与2019年持平；烟台机场预计完成旅客吞吐量约7.8万人次，基本恢复至2019年同期水平。

端午假期 海南机场、酒店迎来客流高峰

在海边踏浪戏水，到免税店畅快购物……端午假期到海南旅游成为不少人的选择。端午假期期间，三亚凤凰国际机场预计进出港航班1050架次，完成旅客吞吐量15.9万人次。海口美兰国际机场预计进出港航班1272架次，完成旅客吞吐量17.55万人次。

住宿方面，端午假期，三亚市酒店预订量持续增长，预计三亚市经营性住宿设施接待过夜游客17.67万人次，同比增长59.91%。经营性住宿设施过夜旅游总收入7.16亿元，同比增长70.48%。

选乘航班出行 提前了解天气情况

端午假期选择乘飞机出行的旅客要提前了解出发地和目的地的天气情况，下面一起来看看假期三天有哪些机场可能会因天气影响航班起降。

来自民航气象中心的预报显示：今天，西南地区东南部至华东沿海有中到大雨，局地雷雨。预计重庆、南宁、桂林、长沙、南昌等地的机场将受到影响。

明后两天，自两广至长江口有中到大雨，局地伴有雷暴、大风、冰雹等强对流天气。预计南宁、桂林、广州、深圳、长沙、武汉、南昌、南京、杭州、上海等地的机场将受到影响。

航路受雷雨影响时，将会造成空中航班的绕航、盘旋等待或间隔加大；机场受雷雨影响时，航班将无法起降；这些都可能会造成航班的延误，请您提前安排好行程。