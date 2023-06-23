端午假期怎么过？大数据中找答案

端午假期怎么过？吃什么？去哪玩？我们综合了一组来自零售、生活服务和旅游预订平台的信息，一起来看看。

网络零售平台的统计显示，蛋黄粽成为今年端午节的爆款粽子。数据显示，今年6月以来，网络零售平台上销量前五名的粽子口味依次是蛋黄粽、板栗粽、肉粽、蜜枣粽、豆沙粽。以蜜枣粽、豆沙粽为代表的“甜粽”受到山东、陕西、辽宁、安徽等地消费者偏爱，而以蛋黄、鲜肉为代表的“咸粽”成为广东、浙江、江苏、四川等地消费主流。河南消费者的口味偏好就像其“中部大省”地理位置一样，甜粽、咸粽平分秋色，几乎各占50%。

旅游预订平台数据显示，端午假期三天酒店、民宿、景点等预订量比2019年端午期间增长近1倍。其中，甘青环线、川西环线、新疆、云南的搜索热度均环比翻倍上涨，成为大热门。端午假期叠加毕业季和暑假，也拉动了学生游、亲子游的出行需求。各地亲子房、家庭房备受青睐，亲子房在平台上的搜索量同比上涨900%。在民宿预订平台上，可以看到很多端午“看龙舟，抢鸭子”的标签，民俗民宿、乡村民宿成为热门。

持续高温使“避暑”游成为许多人的假期首选。端午期间，北方海滨城市青岛、秦皇岛、威海跻身民宿平台端午预订量前五。民宿预订热度最高的十大城市为青岛、北京、秦皇岛、威海、成都、上海、大理、重庆、长沙和杭州。(总台央视记者 孙蓟潍)