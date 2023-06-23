广西：扩大保障性租赁住房供给助力新市民、青年人“住有所居”

在位于广西桂林经开区的桂林领益智能制造保障性租赁住房（一期）项目现场，工人们正忙着施工。项目负责人周庆云介绍，这个项目于去年8月开工，除了7栋主体建筑外，还将配套超市、银行、药店、餐饮店、篮球场等设施，努力让入住群众生活便利。

随着城镇化的快速发展，人口向中心城市、工业园区集聚趋势明显，新市民、青年人的居住需求不断增大，相关群体住房困难问题逐渐显现。对此，广西将大力推进保障性租赁住房建设作为住房城乡建设领域重点工作。2021年以来，广西壮族自治区住房和城乡建设厅积极扩大保障性租赁住房供给，努力缓解新市民、青年人等群体住房困难，让人才在城市“进得来、留得住、住得好”。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅住房保障处处长王晓明介绍，在具体房源上，广西在人口聚集、就业、就学、就医便利的区域集中建设保障性租赁住房，以建设70平方米以下小户型住房为主。同时，积极引导农村集体经济组织、园区企业、住房租赁企业等各类主体发展保障性租赁住房，重点发展产业园区、教育园区等保障性租赁住房，切实增加保障性租赁住房供给。对闲置和低效利用的政府存量公房、棚户区改造安置住房等存量住房及商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋,也可以改造、改建为保障性租赁住房，切实增加房源供给。

广西还积极优化融资服务，以“金融活水”赋能项目建设。在深化“政银”合作的基础上，广西还组织16家银行和5家证券公司搭建“住房保障金融超市”，强化住房城乡建设部门、保障性租赁住房建设单位和金融机构之间的沟通交流，因地制宜提供多元化融资产品和服务。截至今年5月25日，广西已落实保障性租赁住房市场化融资授信99.16亿元，已发放贷款58.18亿元。其中，今年1至5月新增授信22.23亿元，有力推动保障性租赁住房建设。

王晓明说，广西计划在“十四五”时期建设保障性租赁住房22.35万套。截至2023年5月25日，广西累计建设（筹集）保障性租赁住房项目11.11万套。