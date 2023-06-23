近日，“2023健康中国传播大会”在国家卫生健康委百姓健康电视频道（CHTV）大演播厅举办。此次大会以“讲好健康中国故事 推动健康中国传播”为主题，聚焦健康中国行动核心内容，旨在推动健康中国共建共享。此次大会中国医药卫生文化协会和国家卫生健康委百姓健康电视频道联合主办，中国医药卫生文化协会卫生健康传播分会、医学论坛网承办。

会议现场，来自国家卫生健康委员会有关司局的领导，对健康中国行动工作做了深刻解读和展望，使得社会各界更深入、清晰地了解国家未来医疗卫生工作的政策导向，为社会各界参与到健康中国行动中来提供了政策参考。

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安在主旨演讲中指出，全民健康是建设健康中国的根本目的，共建共享是建设健康中国的基本路径。健康中国建设的主要任务包含了普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境和发展健康产业。落实健康中国行动，要围绕三大任务，包括全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康以及防控重大疾病。

健康中国行动计划中，心脑血管、呼吸、代谢性疾病、肿瘤等多个重点领域的慢性病防治是重要工作内容。慢性病也是家庭因病致贫返贫的重要原因，给个人、家庭和社会经济带来沉重负担。数据显示，2021年慢性病导致的死亡占总死亡的比例为89.32%。国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红在主旨演讲中指出，要紧紧围绕“健康中国2030”规划纲要，积极实施慢性病综合防控战略，强化慢性病筛查和早期发现，到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理。目前，慢性病防治通过综合施策，取得了显著成效，2015-2022年，重大慢性病过早死亡率降幅达17.8%。

健康中国行动计划的推进中，县域医疗能力建设起着至关重要的作用。国家卫生健康委医政司副司长李大川在视频演讲中介绍，“千县工程”是促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局的重要抓手。该工程通过建设临床服务“五大中心”、建强急诊急救“五大中心”， 组建县域医疗资源共享“五大中心”和组建县域医共体高质量管理“五大中心”等举措，持续提高县域医疗服务能力，不断发挥县医院“龙头”作用。

慢性病也是基层医疗工作的重点关注对象。国家卫生健康委基层卫生与健康司调研员王旭丹介绍，为了落实《关于深化医药卫生体制改革的意见》的要求，不断促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，我国启动实施国家基本公共卫生服务项目。该项目免费向全体城乡居民提供，涵盖0~6岁儿童、孕产妇、老年人及高血压、糖尿病等慢性病患者健康管理服务，以及健康教育、建立健康档案等。

妇幼健康是全民健康的基础，妇幼健康促进行动也是健康中国行动的组成部分之一。国家卫生健康委妇幼健康司综合处处长裘洁代表妇幼健康司司长宋莉在主题发言中指出，实施妇幼健康促进行动是保护妇女儿童健康权益、促进妇女儿童全面发展、维护生殖健康的重要举措，有助于从源头和基础上提高国民健康水平。随着各项工作的有序推进，妇幼工作取得了突出成绩。中国妇幼健康核心指标水平已经位居全球中高收入国家前列，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

健康中国建设离不开中医药学，作为中华文明的瑰宝，中医中药凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。此次大会上，国家中医药博物馆与国家卫生健康委百姓健康频道达成战略签约。此次战略签约，将为中医药文化宣传的规范化、系统化奠定了坚实的合作平台。在此基础上，“CHTV中医药文化推广工程”同期启动。

据了解，此次大会还启动了“健康万家全国推广计划”、“慢病健康科普传播工程”、“‘千县工程’能力提升推广传播工程”和“妇幼健康文化传播工程”。这一系列传播计划及工程的启动，标志着我国医疗健康领域的传播工作得到进一步发展，也将充分展现健康中国行动的进程和成果，助力健康中国行动的深入推进，进一步提高人民群众在医疗健康领域的获得感。（光明日报全媒体记者袁于飞）