端午节小知识：为何要悬挂艾草、佩香囊？

又是一年端午节。避瘟保健、追念先贤……围绕着这些节日主题，民间逐渐形成了吃粽子、佩香囊等丰富多彩的习俗。

上海社会科学院文学研究所助理研究员程鹏表示，在中国传统文化中，象征五方五行的五种颜色“青、红、白、黑、黄”被视为吉祥色。端午节时孩子们会系上五色丝线，寓意“驱邪”。

端午节还有以雄黄涂抹小儿额头的习俗。典型的方法是用雄黄酒在小儿额头画“王”字，一借雄黄以驱毒，二借猛虎以镇邪。

资料图：图为点雄黄仪式。中新社记者 吕明 摄

除了吃粽子，端午节还有哪些有趣的习俗？

何谓“端午”？

端午节有着丰富的文化内涵，“端午”的“端”字本义为“正”，“午”为“中”。仲夏午月午日，苍龙七宿飞升于正南中央，处在全年最“中正”之位，故谓之“端午”。

古人以天干地支来作为载体，纪元通用天干地支。端午原为干支历的午月午日，正月建寅，第五个月即为午月，午月午日谓之重午。

此外，端有“初”的意思，午(五)月的第一个午日，即“端午”。晋人周处在《风土记》中记述“仲夏端午，烹鹜角黍。端，始也，谓五月初五日也。”

它是咋来的？

端午节的起源与上古时期的天象、历法及信仰祭祀文化有关，夏季时令的“祛病防疫”、“避灾禳祸”观念催生了一系列养生保健习俗。

南方地区对水神、龙图腾的祭祀，产生了龙舟竞渡、饭食投江等习俗。在历史发展过程中，逐渐附会了纪念屈原、伍子胥、曹娥等历史人物的内容。

后来，纪念屈原之说，成为影响最广最深的说法。慢慢地，人们把端午节的龙舟竞渡和吃粽子等，都与纪念屈原联系在一起。

为啥又叫龙舟节？

端午节也有很多别名，这主要是命名方式不同导致的。如重午节、端阳节的名称主要是根据干支纪元而来；龙舟节、浴兰节、菖蒲节、艾节等则是根据端午的相关习俗来命名。

程鹏说，其实很多名称都是地域性的，传播范围较小，没有太高的“知名度”，如“当五汛”。

古代民间为何“躲端午”？

在古人的认知中，由于端午时暑毒盛行，蛇虫出没，人们容易生病，瘟疫也易流行，所以五月五日是“恶月、恶日”。

由此，民间形成了一系列特色习俗，如“躲端午”等。还有一些禁忌，如不宜盖屋，“五月盖屋，令人头秃”(《风俗通义》佚文)；不宜生子，即“不举五月子”。

什么是“端午三友”？

有说法称，艾草、菖蒲和蒜被称为“端午三友”，其主要就是用来驱邪祛病。

等到端午节来临，人们一般把艾草和菖蒲插在门上，《荆楚岁时记》记载：“采艾以为人，悬门户上，以禳毒气。”

艾作为重要的药用植物，有着特殊的香味，可以驱病、防蚊、辟邪。此时正值艾草生长旺期，功效最好，因此人们会争相采摘悬挂艾草。

趣味习俗有哪些？

聊起端午节，人们总会想到龙舟竞渡这一习俗。

程鹏介绍，在中国北方地区，由于缺少江河，所以很少有端午龙舟竞渡的习俗，但会在端午这天射柳和打马球，这主要来源于北方游牧民族的竞技遗俗。

在南方有些地区，端午节时还有放纸鸢的习俗。

此时为何有采药的习俗？

古代民间认为，端午时节阳气旺盛，是各种草药生长最为茂盛、药性最强之时，此时草药茎叶成熟、药性好，所以采的草药最为灵验、有效。

此项习俗来源久远，在汉代时已影响广泛。《岁时广记》卷二十二“采杂药”引《荆楚岁时记》佚文：“五月五日，竞采杂药，可治百病。”

端午节要佩戴哪些饰物？

端午节时主要有佩戴香囊、五色丝线、佩豆娘、挂“鸭蛋络子”等习俗。

在中国传统文化中，象征五方五行的五种颜色“青、红、白、黑、黄”被视为吉祥色。端午节时，孩子们要在手腕、脚腕系上五色丝线以驱邪。后来还发展出长命缕、长命锁等饰物。

端午吃什么？

在端午节的各种美食里，粽子无疑占据了“C位”，它的历史相当悠久，古时又叫角黍。

江浙一带有端午节吃“五黄”的习俗。五黄，一般是指黄鱼、黄瓜、黄鳝、鸭蛋黄、黄酒。个别地方可能稍有差别，会用其他食物如黄豆代替其中某一项。

此外，福建晋江地区，端午节家家户户要吃“煎堆”。

为何要贴“五毒图”？

资料图：山西临汾上演特色民俗锣鼓表演，庆祝端午佳节。 中新社记者 武俊杰 摄

夏天天气炎热，民间认为五月是五毒(蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍)出没之时，要用各种方法以预防“五毒”之害。

一般在屋中贴五毒图，以红纸印画五种毒物，再用五根针刺于其上，寓意使之不能横行。民间又在衣饰上绣制五毒，在饼上缀五毒图案，均含驱除之意。