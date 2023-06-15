趁“热”使用！高温天气防中暑这样做

据中国天气网消息，近期北方晴热升级，大范围高温天气来袭，6月15日高温范围将达近期最大，覆盖京津冀、山东、河南等地，局地高温强度或是同期少见的。

中南大学湘雅三医院120急救中心主任左钰在接受人民网记者采访时介绍，夏天环境温度升高（>32摄氏度）或者湿度过大（>60%），身体产热增加、散热不足，此时如果防暑降温意识不足或者措施不当，均可导致体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭、水电解质丧失过多，引起中暑。65岁以上老年人、婴幼儿、儿童及慢性病患者中暑的风险最大。同时，在高温高湿天气进行重体力劳动或剧烈体育运动者，即使是健康的年轻人也可能发生高温中暑。

“中暑可分为先兆中暑、轻度中暑、重度中暑三种类型。重度中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病。”左钰说，先兆中暑者会出现口渴、食欲不振、头痛、头昏、多汗、疲乏、虚弱等症状，体温正常或略有升高，一般不超过37.5摄氏度。但因为这些症状往往缺乏特异性，不易引起大家的重视。轻度中暑者可能出现恶心、呕吐、心悸、脸色干红或苍白、注意力涣散、动作不协调，以及体温升高大于38.5摄氏度等症状。重度中暑是指除上述轻度中暑症状外，还伴有肌痉挛、腹痛、高热、昏迷、休克等，严重可危及生命。

一旦中暑如何应对？左钰表示，一旦发现有人中暑，先兆中暑可及时自行处理，而轻度中暑尤其是重度中暑者，应拨打“120”急救电话求援，并进行力所能及的现场急救。

脱离中暑环境。停止活动，迅速脱离高温、高湿环境，转移患者至通风阴凉处，尽快除去患者全身衣物。如果条件允许，可将患者转移至有空调的房间，建议室温调至16至20摄氏度，让患者静卧休息。

量体温。快速测量体温，最好是核心温度，通常使用直肠温度来反应核心温度。如现场无法测量核心温度，也可测量体表温度（腋温或耳温）做参考。如腋温或耳温不高，也不能排除热射病，应每10分钟测量一次或持续监测体温。

快速降温。对于高热患者，快速、有效、持续降温在中暑急救中尤为关键。最好在2小时内将患者的体温由40摄氏度以上降至38.5摄氏度。可使用蒸发降温、冷水浸泡等方法降温。

快速补液。如果患者清醒，没有恶心呕吐，可以喂其喝淡盐水或者运动饮料，也可服用人丹、十滴水、藿香正气水等中药。

控制抽搐。如患者出现抽搐等症状时，应迅速用口腔垫压舌板或其他硬物压住舌头，防止舌咬伤的同时保持呼吸道通畅。

左钰提示，在生活中，可采用以下方法来预防中暑。高温天气容易出汗，应选择浅色、轻薄、宽松的衣服，以利于汗液蒸发带走热量。外出尽量避开中午高温时段，如果必须外出，一定要做好防护，如戴遮阳帽、涂抹防晒霜等，随身携带防暑降温药物，如风油精等。饮食应清淡，多吃果蔬，少食高油、高脂肪食物，适度补充蛋白质、维生素和钙。夏日外出时，随身携带运动饮料或淡盐水，及时补充。还可饮用预防中暑的降温饮品，如山楂汤、冰镇西瓜露、绿豆酸梅汤等。