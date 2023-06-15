免疫分析揭示为何有些人不常生病

科技日报北京6月14日电 （记者张梦然）有些人为何能终生都保持较为健康的状态？《自然·通讯》13日发表的一项研究认为，免疫恢复力，即维持或恢复免疫功能的能力，可能与响应感染性和炎症性疾病的能力有关。这是通过调查多项感染性和炎症性疾病背景后得出的结论，或可改进人们对免疫与健康的理解。

为何有些人寿命较长、对感染性和炎症性疾病更不易感，是一个尚未得到充分理解的问题。感染和炎症性疾病导致免疫系统的变化，对疾病响应的量级和质量可能因人而异。有人认为对感染性和炎症性疾病的最佳反应与预期寿命有关，但尚需进一步研究。

美国得克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心调查了一系列基于人类和动物研究的数据，以估计各种情况下的免疫恢复力。他们调查了超过48500名个体和多种动物模型，发现有些人在暴露于不同感染性、炎症性疾病中以及在衰老过程中，能保持免疫恢复力。在感染性或炎症性疾病中存在免疫恢复力，与寿命延长和研究涉及的一系列疾病的有利健康结局有关，这些疾病包括艾滋病、有症状的流感感染、新冠病毒感染、败血症和复发性皮肤癌。这项研究还认为，最佳免疫恢复力在所有年龄均可检测到，可能在女性中更常见，并可能与有利的免疫依赖性健康结局有关。

研究人员认为，免疫恢复力在未来可用于监测，并可能为预后及管理健康结局提供信息，包括寿命和感染反应，但还需要进一步研究以确定测量免疫恢复力的有效性和用途，用于诊断、预测和管理炎症性及感染性疾病。