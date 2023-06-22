甘肃民勤“小城养老”模式 让“幸福银龄”原居安养

吃不愁、病不忧、孤不独、乐有伴……面对“银发潮”，甘肃省武威市民勤县在推动居家和社区养老服务改革的同时，鼓励引导社会资本投资养老服务业、探索医养康养融合发展的“小城养老”模式，托起“银发”幸福晚年。

年近70岁的张平和和老伴闻月兰居住在民勤县祥和小区。“孩子在外忙事业，我不想跟着‘漂’，感觉住在老家自在一些。”生活虽然基本能够自理，但张平和依旧有苦恼：每天三餐，吃不了多少，但做起来麻烦，跑菜市场买菜还要提着爬到4楼。尽管如此，他从没想过去养老院。

“居家养老作为符合当前老年人养老习惯的一种模式，在民勤县街道、社区普遍存在。”民勤县社会福利中心副主任王新瑜说，该县采用创新型智慧养老云服务模式，夯实“一刻钟”居家养老服务圈，通过政府购买服务的方式，吸纳、整合养老服务企业、社会组织和机构等养老服务资源，为老年人提供“订单式”“点菜式”“可追溯”的优质养老服务，让居家老人畅享晚年幸福生活。

“一刻钟”养老服务圈，让幸福“一刻”不停。服务驿站则让“养老”变“享老”。近日，在民勤县重兴镇上案村养老服务驿站的日间照料中心，汪录山老人屏气凝神，手持“车马炮”，在“楚河汉界”与老友侯正佩对弈。

“服务驿站是一种适合半失能老人的社区居家养老服务新模式，老人白天入托接受照顾和参与活动，晚上回家享受家庭生活。”重兴镇镇长王晓芬说，作为最小的养老组织，“驿站”是机构养老和社区养老的补充，更是打通居家养老服务“最后一公里”的重要载体，重点为失能、失智、半失能老人及大病出院仍需康复护理的老人提供“喘息服务”，让老人在不离乡土、不离亲情、不改变生活方式的情况下，享受健康指导、文化娱乐、心理慰藉等专业化、品质化的集中服务。

民之所盼，政之所向。地处河西走廊东北部的民勤县，是腾格里与巴丹吉林两大沙漠夹缝中的“绿洲明珠”。源于祁连山冰雪融水的石羊河是民勤的“母亲河”，滋养着这片土地。近年来，民勤县协同推进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，花大力气加快建设民生重点项目，补齐民生短板、破解民生难题、兜牢民生底线，以切实的制度改革与系列措施增进民生福祉，提高人民生活品质。

“截至2022年底，民勤县60岁以上户籍老人有5.07万人，占户籍总人口30%。随着人口老龄化程度不断加深，养老成为全民关注的热点话题。”民勤县民政局局长李世荣说，该县提前布局，下好“先手棋”，擘画“老有颐养”的银发蓝图，织牢织密养老服务网络，打造以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养为补充、智能为助推的养老服务体系。

同时，该县还开展“深情”互助、“温情”照护、“亲情”陪伴、“真情”体检、“关情”守护活动，及时靶向输送服务资源，盘活城市资源存量缓解“养老难”，促进老年人的公共服务、公益服务和商业服务融合发展，实现“居家、社区、机构”养老资源互补、功能互融；并以社会组织为载体、以全要素网格为平台、以志愿服务为抓手，利用微网格员“人熟、地熟、情况熟”的优势，在摸查老弱病残家庭情况的基础上，充分发挥社区、社工、社会组织、社区志愿者“四社联动”的运营模式，定期为老年人提供精准服务，让“原居安养”更有温度。

“原居安养，这种让老人们原来平淡无奇的生活发生巨大变化的服务模式，有一个美丽的名字——‘最长情的告白’。”李世荣表示，希望用点滴的服务，陪伴老人们走完人生最美的夕阳。