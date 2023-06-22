广东以科技力量多措并举力争延长荔枝保鲜期

荔枝等离子体冷杀菌技术示意图（资料图） 广东省科技厅 供图

记者21日从广东省科技厅获悉，该厅重点围绕预冷、抑菌、包装、蓄冷等保鲜关键技术环节，以应急专项方式组织“2023年广东省荔枝保鲜技术集成与应用示范项目”，重点遴选一批具备产业化应用能力的技术/装备项目，落地推广到全省荔枝产区，保障今年全省荔枝保鲜技术需求。

据广东省科技厅介绍，为推进荔枝保鲜科研攻关，该厅还成立了荔枝保鲜工作专班，组织专家组开展荔枝贮藏、鲜美保质、冷链保鲜等技术攻关，在现有基础上进一步延长荔枝保鲜时间5天至7天，达到保鲜15天的总目标。

据了解，广东省科技厅组织广东省农科院、华南农业大学、中集集团等科研院所和企业，在巩固脱贫攻坚任务较重的茂名市高州荔枝主产区，以预冷技术应用为切入口，开展荔枝预冷服务和保鲜技术推广示范，帮助广大果农切实得到帮助和实惠，解决荔枝保鲜“最初一公里”问题。

目前，实施团队已全面进驻重点服务镇村(建立4个预冷保鲜总站，3个移动预冷站)，落实到位保鲜包装袋10万个、相变蓄冷剂10万个、专用保温箱5万个，并开始陆续向果农派发。实施完成后，预计完成高标准荔枝预冷保鲜处理4000吨，带动农户增加销售额达4000万元，为果农流通减损800万元，使果农直接节约成本150万元。

广东省科技厅还积极谋划荔枝保鲜核心技术攻关和荔枝保鲜颠覆性前沿技术研究工作。在全国范围内征求知名专家建议，征集先进技术/装备，借鉴其他不易贮藏的水果、蔬菜、鲜花等保鲜处理方式，组建跨地区、跨专业的综合性技术攻关团队开展研究。并拟设置“荔枝保鲜核心技术攻关”专项，围绕降温、控湿、杀菌、抑制呼吸作用等荔枝保鲜四大关键问题，从育种、栽培、采摘、预冷、分选、包装、物流、货架等保鲜全过程，开展核心技术研发。

广东省科技厅表示，接下来，该厅将全力以赴开展荔枝贮藏、鲜美保质、冷链保鲜等技术攻关，尽快破解延长荔枝保鲜期的技术难题；推动落实好“科技助力乡村荔枝保鲜增收惠民行动”，切实将创新的动能播撒到田间地头。