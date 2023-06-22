600余项促消费活动开启京彩端午

“京彩华夏惠购节”昨日在悠唐购物中心启动

本报讯（记者 李佳）昨日，2023北京消费季“京彩华夏惠购节”正式启动。北京青年报记者从市商务局了解到，端午小长假期间，为满足消费者的多元化消夏需求，本市以“北京消费季”为统领，以“京彩端午”为主题，串联全市特色消费活动，融合商旅文体多元场景，构建“端午优选，国潮京韵”“端午悦己，品味生活”“端午清凉，品质畅享”“端午出游，毕业赠礼”四大活动主题，全市各类市场主体将举办600多项促消费活动，促进国潮消费、绿色消费、夜间消费、悦己消费。

昨日，北青报记者在悠唐购物中心“京彩华夏惠购节”启动仪式现场看到，这里特别设置了端午文化体验展区，沐兰汤、佩艾草等游艺项目复原了古代的节日习俗。此外，老字号同仁堂、北京珐琅厂和新零售商超盒马鲜生等品牌一同参展，用非遗手作、游戏互动和新品尝鲜等环节为消费季活动注入新的活力。

北青报记者了解到，端午假期，本市各区都将举办丰富多彩的消费活动。其中，东城区将举办“金耀·东承——2023年东城区老字号嘉年华”，发布首批“东城老字号”系列礼物。中粮祥云小镇将开展“草叶庆端午”等传统文化主题亲子活动。方庄购物中心将通过粽趣香囊、包粽子、粽趣市集等方式，助力大红门消费季和端午大促。西铁营万达广场将上演“星途闪耀端午国潮儿童走秀”，为小朋友们提供展示自己的舞台。

西城区将联合各重点企业在端午期间联合主办各类特色美食活动。例如，6月22日至6月24日西城区将在北京坊开展“吃茶去—Hi, 嗨Tea北京首届国际茶趣嘉年华”，6月至8月将联动40余家驻京办、老字号餐饮企业及品牌餐饮企业在金科广场举办“中华美食集萃”。此外，“港澳台美食展”将在什刹海海清苑启动，方便广大市民朋友品鉴港澳台特色美食，了解各地美食文化历史等。

“首届北京中华民族文化周”“2023‘花开丰台’端午文化游园会”“国风华夏·端午游园奇妙夜”……端午小长假期间，北京文化地标也将迎来一系列活动，以多彩的节日文化、民族文化促进商旅文体融合发展。隆福寺将举办“大娃怪市”主题活动，以端午节为宣传核心，结合复古服装、手作潮玩、氛围音乐等形式给消费者提供多元体验。模式口历史文化街区在端午节期间将通过互动手工体验、主题表演等活动形式，展示北京的悠久历史。

据悉，6月22日，本市将举办2023年京津冀龙舟邀请赛暨北京市端午节龙舟大赛，邀请来自京津冀等地的龙舟运动员扬旌击鼓、奋楫竞渡，展现端午的节日魅力。

活动期间，市民还可领取消费券，享受购物优惠。其中，华夏银行将于6月至8月期间发放千万元消费券，覆盖全北京70余家网点、全网千余家商户。房山区将发放第二轮汽车消费券，并在端午假期举办精品4S店车展活动。昌平区持续开展第二期汽车消费券活动，对于新能源车辆额外补贴500元。北京经开区开展“好车亦城”活动，消费者依据自身条件可享受基础补贴、经开区居民职工补贴、品牌补贴、团购补贴四重补贴中的一项或多项。高考生持身份证、准考证前往古北水镇、雁栖湖、石景山游乐园、十渡景区等可免门票，开启免费畅玩。

另据北青报记者了解，针对学生群众，端午小长假和暑假期间，全市各大旅游景点、企业将开展促销优惠、门票折扣等活动。

其中，高考生持身份证、准考证前往古北水镇、雁栖湖、石景山游乐园、十渡景区等可免门票开启免费畅玩，凭准考证前往密云万象汇可享受博纳影城优惠。北京环球度假区发售大学生专属年卡。亮马河国际风情水岸将推出亲子优惠票、高考考生半价票，举办仲夏夜之梦音乐会、端午传统文化亲子体验、粽享茶香茶文化亲子体验等活动。

此外，长安天街推出“上岸了，就是玩”主题活动，凭学生证、准考证就可享受餐饮、电子产品、黄金等商品折扣、优惠。悠唐购物中心将开启悠然毕业季盛夏出行清单活动，针对学生、毕业生群体展开大促。

摄影/本报记者 付丁