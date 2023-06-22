端午节 这些藏在传统习俗中的养生知识你一定要知道

今天是农历五月初五，端午节。赛龙舟、吃粽子、佩香囊……端午节有很多传统习俗。河南中医药大学第一附属医院主治医师曹方为你详解端午习俗背后的养生知识。

“端午节期间，正是寒气和暑气交互转换之时，多雨潮湿，毒虫滋生，人最容易生病。”曹方表示，端午节少不了吃粽子、佩香囊、沐兰汤等传统习俗。这些端午习俗，最早都是古人用来驱除疫病、维护健康的。

吃粽子 药食同养

吃粽子是端午节的传统习俗。粽子古称“角黍”，黍米生于土中，属阳；粽叶长于水中，属阴；剥食粽子，相当于释放阴阳之气。粽子中可加糯米、红豆、红枣、益智仁等，具有利水湿、解热毒、补益脾胃、暖肾固精等功效。

佩香囊 驱毒除瘟

佩戴用中草药制成的香囊，有顺应天时地和，平衡阴阳的作用。艾草、菖蒲，性温，可提振阳气、辟邪去灾、健身增寿。古人多悬于户上，祛除毒气；当今社会，生活环境改变，可将艾叶、菖蒲融入香囊之中，具有驱虫、防病、安神等功效。

洗药浴 防治疾病

端午亦有浴兰节之称。沐兰汤使用的是菊科植物佩兰，其有芳香除湿的功效，配合新采摘的艾叶、菖蒲，浸泡或煎煮后进行洗澡，可以预防和治疗痱子、疖疮等皮肤病。

点雄黄 杀虫解毒

古人不仅端午饮雄黄酒，还在房屋里外洒雄黄酒，在孩子的耳、鼻和头额上涂抹雄黄。雄黄是一味解毒、杀虫的中药，蚊虫闻之食之即会中毒，人涂之可以避毒。（视频制作：实习生杨依莎）