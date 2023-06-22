英国美食的多重体验（美食美客）

作者（右一）在英国好友家中聚餐。

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提到英国美食，很多人脑海里浮现出的是英式早餐、炸鱼薯条、下午茶等。我很幸运得到去英国交换留学的机会，来到历史悠久、景色宜人的英国诺丁汉大学学习，得以近距离、多角度感受别样的英国餐饮文化。

在学校的日常美食

诺丁汉大学主校区（University Park Campus）依湖而建，风景秀丽， 标志性的钟楼建筑（Trent Building）极具辨识度，这里是法学院、经济学院等众多学院的所在地。学校提供不同类型的学生宿舍，也提供可选择的餐饮服务。此外，学生和教师可以在课间来到学生活动中心（Portland Building）品尝种类丰富的多国美食，也可以小酌一杯，交流学习观点和体会。

我住在校内的Lincoln Hall，它被建在大草坪旁，采光和通风都很好。几个相连的Hall楼下有设置食堂，学生可以就近在食堂用餐。刚来时，我有满满的新鲜感，晚餐时我点了芝士焗饭搭配鱼排和土豆，搭配果汁，相当丰盛。餐厅每天的菜品有一定变化，每周循环。

平时上课，由于教室、图书馆与宿舍间有一定距离，学生们往往选择在图书馆附近的餐厅吃午餐，英国人对待午餐并不像他们对待早餐或下午茶那样有仪式感，往往一个三明治或者鸡肉卷配一杯咖啡就“应付”过去了，这样的饮食习惯也影响了来此学习的国际学生。

在英国高校中，学校提供的餐饮较为单一，并不能满足各国留学生多元的口味，因此学生公寓中一般配置了公共厨房，方便学生自己动手来制作符合自己喜欢的美食。通常结束了一天的学习后，我会去附近超市采购食材，然后利用学校宿舍配置的公共厨房下厨。在英国高校周边以及附近商圈还有众多全球风味的餐厅，周末或者节假日我会和好友结伴去校外的中餐厅改善伙食。

体验“牛津宴会”

古老的牛津大学见证了历史的兴衰沉浮，培育了无数世界名家。我很荣幸作为诺丁汉大学模联代表团的一员来到了这里，和来自世界各地的代表们一起参加牛津国际模拟联合国大会，体验短暂的牛津生活，碰撞出思维的火花。

晚上组委会精心安排了正餐（Formal Dinner），在牛津，也被称为高桌晚宴（High-table Dinner），我第一次体验了如此正式的宴会，非常兴奋。用餐的地点是牛津大学一学院餐厅，大厅布置得十分庄严，墙壁上悬挂着各个学院的院徽、创办人和历任院长的大幅画像。饭前，大家用拉丁文祷告。男士身穿正装或燕尾服出席，女士多身着晚礼服。

晚宴一共是3道菜，一块餐前面包，一份蔬菜蛋挞，主菜是牛排土豆泥，之后再来一份甜点和一杯咖啡。每个人的右前方整齐地摆着3副大小不一的刀叉，每道菜后都会拿掉一副，主菜的刀叉是最大的。满满的仪式感让人感受到英国学院制高校传统、深厚的饮食文化，令人印象深刻。

我还听说正餐是牛津大学各学院举办的正式晚宴中最为主流的一种，它还能促进各学院的学生社交。正式晚宴一般分为普通正式晚宴、宾客晚宴和黑领结晚宴3个等级，每个学院的正式晚宴时间和价格也不一样。如果想去其他学院参加正式晚宴，往往需要该学院的学生邀请为客人才能进入。作为回馈和感谢，客人之后又可请对方来自己学院享用晚宴，晚宴社交因此成为了牛津校园不可或缺的饮食文化，为人所津津乐道。

和英国朋友聚餐

在参加国际学生社团活动时，我认识了一位名叫詹姆士的英国同学，并和他结下深厚友谊。他来自英国巴斯，就读于英国牛津大学。詹姆士在华实习期间，我曾经邀请他到我的家乡温州做客，品尝了温州鸭舌、灯盏糕、永嘉麦饼等地方特色美食。当他得知我去英国交换学习后，也邀请我去他位于巴斯的家里做客。

巴斯是一个小而精的城市，文化底蕴深厚，城内许多建筑诉说着英国的文化和历史。

当詹姆士的妈妈得知我要来后，特地为我们下厨制作了地道的英国正餐美食，由土豆、牛肉、胡萝卜和四季豆混搭而成的正午餐，搭配英国人喜欢的软饮，美味可口。他们告诉我，无论在学校、校外餐厅还是英国人家中，土豆是常见的主食选择。除了本土饮食外，他们对中餐、日本餐、印度餐等亚洲美食也很感兴趣，想要尝试制作中餐。

品美食不仅是品可口的食物，也让我体验了不同的文化，看到更广阔的世界。

（作者系西南政法大学博士生，曾在英国诺丁汉大学交换留学）