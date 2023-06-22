着力抓好“三夏”生产和医保改革 更好保障国家粮食安全和人民健康

新华社太原6月21日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中19日至21日到河北、山西调研。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全和医保工作的重要指示批示精神，强化政策措施落实，不误农时抓好“三夏”生产，完善医疗保障制度，确保国家粮食安全，增进人民健康福祉。

刘国中走进田间地头察看麦收和大豆玉米播种情况，与农民和农机手算收入账，深入合作社和粮库了解农业生产托管服务发展、夏粮收购进展，并来到农业试验示范基地调研育种及在田农作物长势情况。他强调，抓好“三夏”生产对完成全年粮食生产目标任务至关重要。要做好小麦收获，加强农机组织调度，强化烘干晾晒服务保障，全力以赴促进夏粮丰收。要压茬推进夏播，加强农资供应保障，加快播种进度，提高播种质量，确保粮食面积只增不减。要立足防灾减灾全面加强夏季田间管理，落实各项提高单产技术措施，未雨绸缪做好旱涝、病虫害等灾害防范应对准备，最大限度减少灾害损失。要精心组织好夏季粮油收购，特别是加强受灾地区小麦收储促销，切实保护好农民种粮积极性。

刘国中实地考察国家区域医疗中心、社区卫生服务中心、定点零售药店、医保管理部门及其经办机构，仔细询问药品耗材集采、医保基金管理、医疗机构运行等情况。他强调，要持续深化“三医”联动改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，共同维护人民群众生命健康。要继续扩大药品耗材集中带量采购品种，加强质量监管，进一步减轻群众看病就医负担。要加快推进医保支付方式改革，优化经办服务，方便群众报销和到基层就医。要进一步理顺药品耗材及医疗服务价格，完善医疗机构补偿机制，调动医务人员积极性。要创新监管方式，开展大数据实时动态智能监控，全过程加强事前预警和事中事后监管，严厉打击欺诈骗保行为，规范医保基金使用，切实维护好参保群众的合法权益。

其间，刘国中还对巩固拓展脱贫攻坚成果提出明确要求，强调要层层压实责任，力度不减、劲头不松，坚决守住不发生规模性返贫底线。

《 人民日报 》（ 2023年06月22日 04 版）